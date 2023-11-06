黃一飛公開感激周星馳大讚奇才　曾鬧爆星爺反目收場不再合作

現年82歲的黃一飛曾是周星馳電影御用配角，當中他在電影《少林足球》中飾演的大師兄一角，令觀眾留下深刻印象，他更憑此奪得香港金像獎最佳男配角，但最後兩人反目收場，黃一飛更表明不會再跟周星馳合作，令不少影迷都大感可惜。不過日前黃一飛拍片大談拍攝《少年足球》被「爆樽」的戲份時，就公開多謝周星馳：「奇才，周星馳，我很感激他。」

黃一飛在電影《少林足球》中飾演大師兄。（劇照）

令觀眾留下深刻印象。（影片截圖）

公開多謝周星馳。（影片截圖）

重提被「爆樽」的戲份。（影片截圖）

黃一飛在《少林足球》中有一場在酒吧拍攝的被「爆樽」的戲份，有指周星馳為求效果逼真，黃一飛被砸頭多次，雖然酒樽是糖膠整成的道具，但多次被砸的黃一飛都難免受傷，最後更出血腫了，據指經歷這件事後，黃一飛決定不再跟周星馳合作。而黃一飛亦曾在接受內地傳媒訪問時，談及與周星馳不和一事，黃一飛表示周星馳未走紅時會稱呼他為「飛哥」，但成名後竟稱他為「喂喂喂」，令黃一飛耿耿於懷，認為周星馳不尊重前輩，更表示：「做人呢，也不能怪他，他文化程度不高。」

曾在接受內地傳媒訪問時，談及與周星馳不和一事。（影片截圖）

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相隔多年，黃一飛再提及當年的「恩怨」時，就以《少林足球》的精神來形容：「當有人對你好苛刻的時候，要你做一樣又一樣，一路要你做到好為止。8個瓶子打頭，腫了，出血了，沒經歷過考驗，沒經歷過苦難，你怎麼能成功呢？這部戲就是《少林足球》。我對周星馳，現在我慢慢感覺到，就是他，令我黃一飛，給人家認識到，我就是黃一飛，我就是拿了兩個獎的演員。」近年黃一飛定居內地，但仍與不少圈中人聯絡，更為他大搞生日宴，雖然黃一飛已年過80，但仍精神奕奕，十分精靈！

黃一飛直言周星馳令自己被認識。（影片截圖）

黃一飛直言周星馳令自己被認識。（影片截圖）