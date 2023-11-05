湯怡老公麥秋成IG宣布離開TVB：喺唔同嘅平台再遇大家！

無綫（TVB）又有一藝員離巢，今次是湯怡的老公麥秋成，麥秋成本是一名舞蹈員，後來加入TVB後轉型成為演員。麥秋成昨日（4日）在社交平台與粉絲玩你問我答時，承認已經約滿離巢：「我跟電視台沒有合約了，喺唔同嘅平台再遇大家！」

麥秋成離巢TVB。（IG@mcshing）

麥秋成昨日被網民問到何時再次出現於《愛．回家》一劇，他在社交平台上低調回覆網民表示已經離巢，令到不少網民都感到驚訝。而今日（5日）他老婆湯怡出席活動時，即被問到離巢一事，湯怡則表示麥秋成做什麼都會支持，而自己則希望與老公在跳舞方面有合作，因為自己「手腳唔協調」，所以老公成功教會了她會很棒。

網民問專秋成幾時會「回家」，結果佢話自己已經離巢。(ig@mcshing)

湯怡支持麥秋成的決定。(湯怡ig)

麥秋成2000年開始成為舞蹈員，他亦曾憑《狂舞派3》獲《第50屆台灣金馬獎》的「最佳動作設計」的提名。之後他於2019年加入TVB，最初加入TVB時為台慶任編舞師，之後又為綜藝節目《聲夢傳奇》及《盛·舞者》擔任舞蹈總監及導師一角。

麥秋成2000年開始成為舞蹈員，他亦曾憑《狂舞派3》獲《第50屆台灣金馬獎》的「最佳動作設計」的提名。（葉志明 攝）

麥秋成於2021年轉型成為演員，在《愛．回家之開心速遞》中飾演「尋寶圖」實體店售貨員「汪冬成」，除此之外，他還不少劇集中有演出。他所演出的不少角色都深入民心，包括：《美麗戰場》的趙生、《異搜店》的馮祖輝，而《旁觀者》及《再見‧枕邊人》則未播放，這兩套劇亦會成為他的告別作。