何依婷29歲宣布結婚　與老公巴黎婚照巨鑽婚戒后冠超搶眼

恭喜恭喜﹗29歲TVB小花何依婷（Regina）11 月6日中午，上載巴黎拍攝的婚紗照，宣布喜訊：「Say yes to my love, my best friend and my soulmate」



何依婷獨家回應婚期 婚後息影定繼續喺TVB拍劇？

29歲TVB小花何依婷（Regina）宣布結婚。（IG：@reginahyt）

何依婷上載3張婚照留言：「巴黎，第一次來的時候 我還是個學生，在懵懂的年紀喜歡上這座浪漫的城市，也許下了願望將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你 一直把我捧在掌心裡，謝謝你 讓我夢想成真，Say yes to my love, my best friend and my soulmate❤️」

何依婷結婚｜入行六年極速上位 傳秘摓男神靠節目月入6位數

何依婷（Regina）戴上后冠如公主般出嫁，無名指上巨鑽戒指相當耀眼。（IG：@reginahyt）

照片中見到何依婷先後換2套禮服，一套香芋色大拖尾，另一套香檳色魚尾禮服，頭戴閃鑽后冠，左手無名指巨鑽戒指極耀眼。新郎哥一直望住Regina，眼裡流露無限愛意。其實8月尾有人影到Regina30歲圈外男友上廣州睇展覽，她向《香港01》承認兩人發展中。

何依婷（Regina）3張婚照中已換上2套禮服。（IG：@reginahyt）

何依婷透露男友比她年長一歲，從事物流行業，為人踏實孝順：「我好欣賞佢嘅性格，佢係一個EQ好高嘅人嚟，佢好少會發脾氣同容易嬲，同埋佢好支持我去認識多啲嘅朋友。（雙方見晒家長？）都見晒，因為我同佢都識咗好耐，又細細個出到嚟做嘢一段時間，見證大家成長，變咗同佢相處好舒服，好有安全感，佢個人係好真。之前我成日同人講，我鍾意男仔性格好，我講咗好多年冇人信，但最後而家係真。」未料到原來已經拍攝婚照，準備成為人妻，網民紛紛送上祝福。

何依婷（Regina）相當GFable，是上位小花最被睇好的一位。（IG：@reginahyt）

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何依婷（Regina）美照：