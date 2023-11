何依婷29歲宣布結婚　與老公巴黎婚照巨鑽婚戒后冠超搶眼

恭喜恭喜﹗29歲TVB小花何依婷(Regina)11 月6日中午,上載巴黎拍攝的婚紗照,宣布喜訊:「Say yes to my love, my best friend and my soulmate」



何依婷獨家回應婚期 婚後息影定繼續喺TVB拍劇?

29歲TVB小花何依婷(Regina)宣布結婚。(IG:@reginahyt)

何依婷上載3張婚照留言:「巴黎,第一次來的時候 我還是個學生,在懵懂的年紀喜歡上這座浪漫的城市,也許下了願望將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你 一直把我捧在掌心裡,謝謝你 讓我夢想成真,Say yes to my love, my best friend and my soulmate❤️」

何依婷(Regina)戴上后冠如公主般出嫁,無名指上巨鑽戒指相當耀眼。(IG:@reginahyt)

照片中見到何依婷先後換2套禮服,一套香芋色大拖尾,另一套香檳色魚尾禮服,頭戴閃鑽后冠,左手無名指巨鑽戒指極耀眼。新郎哥一直望住Regina,眼裡流露無限愛意。其實8月尾有人影到Regina30歲圈外男友上廣州睇展覽,她向《香港01》承認兩人發展中。

何依婷(Regina)3張婚照中已換上2套禮服。(IG:@reginahyt)

何依婷透露男友比她年長一歲,從事物流行業,為人踏實孝順:「我好欣賞佢嘅性格,佢係一個EQ好高嘅人嚟,佢好少會發脾氣同容易嬲,同埋佢好支持我去認識多啲嘅朋友。(雙方見晒家長?)都見晒,因為我同佢都識咗好耐,又細細個出到嚟做嘢一段時間,見證大家成長,變咗同佢相處好舒服,好有安全感,佢個人係好真。之前我成日同人講,我鍾意男仔性格好,我講咗好多年冇人信,但最後而家係真。」未料到原來已經拍攝婚照,準備成為人妻,網民紛紛送上祝福。

何依婷(Regina)相當GFable,是上位小花最被睇好的一位。(IG:@reginahyt)

