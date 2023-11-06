冲遊泰國｜胡慧冲又帶隊　冬蔭表妹、叉燒姐池畔嬉水畫面噴血

泰國旅遊達人胡慧冲主持的J2王牌旅遊節目《冲遊泰國》又嚟喇！不經不覺已經來到第9輯，今晚（6日）起逢周一至周五晚十點半J2（82台）播放。共20集的節目沿用上季班底，有大家喜愛的「叉燒姐」鄺玲玲及「冬蔭家族」成員包括冬蔭妹、冬蔭哥哥、「泰版李嘉欣」的冬蔭表妹（前名「布吉妹」）及家族新成員貌似林依晨的冬蔭表姐Yan。



（左起）冬蔭表妹、冬蔭表姐、冬蔭哥哥、冬蔭妹、鄺玲玲及胡慧冲。

鄺玲玲同冬蔭家族成員著上初中校服，歎「把幾火」炸雞。

泰國旅遊達人胡慧冲繼續在節目中，為觀眾推介泰國最新食玩買。今晚（6日）「叉燒姐」鄺玲玲以初中學生妹look出場，制服誘惑充滿青春氣息，介紹一道名為「把幾火」炸雞。特點是炸雞淋上火酒後著火，效果就如「火焰雪糕」，色香味俱全。明晚（7日）鄺玲玲再次親身上陣，到Sook Sabal Onsen & Spa嘗試十手按摩的威力，顧名思義是由5名按摩師，同時按摩雙手、雙腳及頭部，猶如皇帝般享受。難怪鄺玲玲接受訪問時都話︰「如果唔係拍攝，我一定瞓死咗。真係公主式享受，嚟咗泰國10年都未試過咁誇張嘅十手按摩，非常舒服、非常享受。」

鄺玲玲同冬蔭家族成員著上初中校服，歎「把幾火」炸雞。

5人十手分別按摩頭、雙手及雙腳。

鄺玲玲難得性感。（IG圖片）

明晚登場的還有第8輯時出場、被指貌似李嘉欣的「布吉妹」。當時亮相已引起網民一陣熱烈討論，今輯她以冬蔭表妹身份正式加入「冬蔭家族」。她穿上泳裝在池邊嬉水同胡慧冲介紹一間池畔酒店Villa Deva Resort and Hotel，賣點除了位於市中心之外，每間房都是pool access可直達泳池。最豪一間房有齊飯廳、客廳及廚房，一開門就可跳入泳池，盛惠每晚12萬泰銖（約26,304港元）。明晚初登場有另一位冬蔭家族新成員、貌似林依晨的冬蔭表姐Yan為港泰混血兒，她以文青風格介紹充滿仙氣的咖啡店。

冬蔭表妹在泳池玩得非常開心。

冬蔭表妹在泳池玩得非常開心。

冬蔭表妹上一輯《冲遊泰國》以「布吉妹」身份登場。

冬蔭表妹上一輯《冲遊泰國》以「布吉妹」身份登場。

冬蔭表妹上一輯《冲遊泰國》以「布吉妹」身份登場。

本周節目內容都非常吸引，會帶大家品嚐米芝蓮平民美食；350泰銖的蟹肉粥、100泰銖一隻的超巨生蠔。全球唯一小王子主題咖啡廳L'Envol Art Space Bar & The Little Prince Café、可以帶貓狗一齊睇戲的Pet Cinema及貓Café、還會入住一間超過125年歷史改建成的特色酒店及湖邊酒店一試car camping滋味。

冬蔭表妹上一輯《冲遊泰國》以「布吉妹」身份登場。

新加入的冬蔭表姐文青味十足。