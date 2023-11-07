Gin Lee親自開發後援會app　學埋訂貨：完全同歌手兩種體驗

Gin Lee（李幸倪）昨晚（6日）出席手機發布活動時，透露近日除忙於準備錄新歌外，亦忙於籌備官方後援會。Gin Lee接受訪問時，透露原意是想更有效地凝聚fans，故fans club 將會以app形式分享更多自己嘅資訊、獨家片段、圖片。「除歌手工作，每晚返屋企都要覆好多fan club嘅嘢，例如要訂咩，有咩貨到咗、app進行到咩階段，少少辛苦但真係學咗好多嘢，完全同歌手係唔同體驗。」

活動結束留，Gin Lee特意抽時間與fans合照。（葉志明攝）

Gin Lee仲話計會員卡都係自己親自去打版，因為她想將最好嘅送俾fans，亦是她答謝大家多年來嘅支持。Gin Lee表示已諗定有咩福利俾大家，例如可以去參觀佢錄音或拍攝MV，問到怕唔怕FC壯大後會出現財務問題，Gin Lee笑言自己怕計數，所以會交由專人處理。

Gin Lee只用了兩個月時間建立好後援會嘅app，比一般需時6個月為快。（葉志明攝）

除咗搞Fan club後，Gin Lee日前收工後亦趕埋去錄新歌，如趕及今個月推出，Gin Lee 今年共推出5首歌，所算是多產的一年。「希望努力係有回報，希望喺頒獎禮有好成績，因為獎項係整個團隊、公司、fans大家一整年付出過嘅時間，所以希望係有回報。」