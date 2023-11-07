岑珈其爆囝囝𦧲地陷失控 學玩情緒卡牌教子認識情緒

影壇新貴岑珈其日前參與由富通保險有限公司（「富通保險」）舉辦的「籽望未來」(Seeds for Future) 計劃啟動禮，更與小一學生大玩「情緒維他命」卡牌遊戲，教導他們表達情緒。珈其自爆兩歲半兒子臻臻正值trouble two時期，試過一次扭計扭到珈其笑囝囝似「鬼上身」，他認為解決小朋友情緒問題是一門專業學問，他仍在努力學習中。

富通保險聯動兩間非牟利機構 — 愛望基金及飛越啟德，於黃埔宣道小學舉行「籽望未來」計劃啟動禮，以親子為對象，透過一系列身心動力Power Up體驗活動，促進兒童身心全面發展，讓社會的小種籽規劃出屬於自己的新世界。獲邀出席啟動禮的珈其表示：「很榮幸能再次以富通保險四大生活範疇大使身份出席『籽望未來』計劃啟動禮，今次活動令我好期待將來同囝囝出席校園親子活動。其實只要得閒，我都會親自接送囝囝返學，建立親子關係之餘，亦可以同老師傾偈，了解囝囝在校情況。」

跟學生互動似大細路

活動上，珈其與富通保險義工帶領一眾小學生進行情緒卡互動遊戲，跟學生打成一遍，儼如大細路般。他自言在家庭的角色除了是丈夫和爸爸，也是臻臻的「玩伴」，無論多忙總會抽空跟囝囝出街、踩單車。珈其不諱言兩歲半的臻臻最近開始展現不同情緒，他說：「囝囝啱啱接觸YouTube時，好瘋狂咁睇，一唔畀佢睇，佢就發脾氣，喺屋企又會發、喺街又會發，之後我學冷靜，原來只需要set一個時間，例如10秒，10秒已經可以令佢好開心，因為已經做到佢要做嘅嘢；又試過有次佢扭計唔肯沖涼，然後失控大喊，大叫同『典地』，我問太太佢係咪鬼上身，最後我同太太唯有行開，佢『典』足5分鐘，等佢自己冷靜。」珈其指兒子正處於trouble two的階段，情緒十分波動，但透過玩「情緒維他命」卡牌遊戲，令他掌握到如何運用情緒卡教導孩子認識、表達自己的情緒及想法。

父母的情緒對下一代亦有直接影響，自成為爸爸後，珈其更學懂怎樣紓壓，免得將負面情緒帶到小朋友之上，他稱：「做爸爸前，自己情緒起伏好大，情緒唔係控制得好好，一路工作、一路成長就變得稍為好啲；但成為爸爸後，呢方面就急速成長，會不斷控制自己情緒，想喺囝囝面前做好榜樣。」經常忙於拍戲拍劇拍綜藝，往往要靠太太幫忙疏導兒子情緒，珈其揚言要更錫老婆，給對方更大的體諒，果然是個「愛妻號」。

望子成龍可說是為人父母的終極目標，但對於珈其來說，臻臻能夠身心健康成長才是最重要：「呢個問題，自己每日都諗，覺得佢保持身心靈健康係最重要，自己喺過來人，細個唔係讀咩好叻嘅學校，但就好開心、好自由，鍾意玩咩就玩咩、學咩就學咩。今次見證富通保險『籽望未來』計劃嘅啟動禮又再次提醒我其實小朋友健康快樂地成長就夠，如果將來讀到書、大學畢業，固然係好，但唔會畀太大壓力囝囝同自己。」