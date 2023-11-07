黎明首次以父女形式拍攝微電影　見證「女兒」成長過程深有共鳴

黎明（Leon）於2018年宣布升呢做爸爸，女兒現時應該已5歲多。早前，黎明以其父親形象為合作多年的銀行拍攝廣告，並推出全新廣告主題曲《人生遊戲》。已成家立室的黎明，藉著父女之間的感情，帶出父母在子女成長過程中的不捨，但同時又希望他們能創出一片天，開拓自己世界，讓無論身為父母或為人子女皆能對這種情感有所共鳴。

黎明以其父親形象為合作多年的銀行拍攝廣告。（大會提供）

廣告除了黎明以父親形象示人外，還加入了不同年齡的演員飾演他的女兒，最小的年紀只有1歲，詮釋父女間的感情。故事描繪黎明作為父母要如何在陪伴子女成長過程中，見證女兒每一個成長，由第一次學會行路，第一次放開爸爸雙手走入幼稚園，第一次嘗試驚險活動，第一次離開父母出國升學。子女每一個成長過程就等於父母每一段深刻的放手經歷，雖然想讓他們放膽出去開闊眼界，但仍難免會感到擔心。然而父愛一直都在，不論子女多大，即使面對完全陌生的環境，仍會對未來充滿信心，因為父母會永遠為子女早一步Ready。

。黎明表示是次拍攝過程讓他深有共鳴。（大會提供）

黎明亦配合廣告推出廣告主題曲《人生遊戲》，歌詞寓意在人生各方面總有高高低低，為人父母永遠可以早一步為孩子做好準備，包括理財規劃，支持他們開拓自己的世界。黎明表示是次拍攝過程讓他深有共鳴，不但因為故事中每一個情景他都有份參與創作設計，而在當日拍攝時，更加深深感受作為父母對子女的愛。

大曬父女情。（大會提供）

大曬父女情。（大會提供）

因此，黎明十分認同為子女未來做好理財規劃非常重要，他說：「孩子長大便會有自己的天空，作為父母也不可能時刻伴在子女身邊。但要讓他們的世界更大、更穩，就要為他們做最好的準備，為孩子早一步準備一切，儘早讓他們學習獨立理財，就是另一種最好的方式與他們一起並肩成長，儘管會有不捨，但還是很期待她未來能開拓自己的世界。」