Jer準備屈隊友請食生日飯　開腔回應五周年活動險人踩人

Jer現身生日聚會。（葉志明攝)

Jer （柳應廷）將於本月20日生日，其歌迷會於尖沙咀舉辦《Be Our Guest!》生日聚會及柳應廷作品展「𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐥」，Jer今早（7日）現身活動開幕禮，與逾百柳柳粉一齊唱生日歌和切蛋糕預祝。

有禮物收。（葉志明攝）

Jer表示歌迷每次都準備他喜歡的東西，有時會遞零食給他，似在餵魚。而他在家中亦設有零食部，擺放粉絲送的零食。「其實無論一封信或一些親手製作嘅禮物我都好鍾意，屋企有個粉絲典藏櫃，將佢哋嘅畫嘅作品擺喺床頭。」

生日願望係想開show。（葉志明攝）

Jer表示仍未知生日當日是否需要開工，若然放假，希望可與家人食飯，講到生日願望，Jer表示希望再有機會開show，「給自己一個目標，一年最少開一個演淐會，跟大家近距離接觸，看到fans做的不同心血也是件開心事，可以現場唱歌給他們聽。」問到MIRROR成員可有約他食飯慶祝，Jer無奈表示，「暫時沒有人約我，目標係希望可以屈佢哋每一個請我食一餐飯。(最易屈是誰？)Anson Lo，他最易話為，食嘢冇咩吝嗇，(最難屈是誰？)姜濤，佢可以一齊食，但好難屈，呢個係星座問題！」

離場前，走到場邊同柳柳粉近距離接觸。（葉志明攝）

Jer日前與ERROR成員何啟華和梁業(肥仔)打麻雀後，親自駕車送Edan返屋企以抵賭債，「Edan佢硬要我車佢返屋企，我打麻雀輸咗，佢話你車我返屋企或俾錢，我話車佢返屋企，最後安全抵埗，大家放心，只需十幾分鐘。」

去展覽打卡。（葉志明攝）

日前MIRROR五周年活動，由於太擠擁，幾乎有人踩人，Jer接示，「大家出席活動都係想見我們，開開心心，安安全全，而我們見到每一位都是這樣，盡量跟每一位說Hi和握手，奈何時間有限，未必每位都可以近距離接觸，但很感謝在場每位Fans，希望他們都要注意自己本身的安全，因為見到他們受傷，我們反而會更加不開心，對我來說健康最重要，希望他們都守秩序，不要太衝動，今日的fans都很乖。」