冲遊泰國｜冬蔭表妹在過百年酒店大堂自拍　結果非常嚇人

胡慧冲的「冬蔭家族」加了新成員冬蔭表妹，她本身在男朋友的餐廳做市場推廣，被胡慧冲拉攏成為「冬蔭家族」成員。她在社交平台除幫男友餐廳宣傳外，更不時派福利曬噴血靚相。

冬蔭表妹不時在IG曬噴血照片。（IG圖片）

胡慧冲和冬蔭表妹到訪全球唯一一間的小王子主題咖啡廳L'Envol Art Space Bar & The Little Prince Café，這是小王子fans必到的朝聖地。它和韓國的小王子博物館不同的地方是，這裡供應多款homemade法式甜品及咖啡。

小王子店內可嚐到法式homemade甜品及咖啡。

這小王子主題咖啡廳還可以欣賞到店內小王子的場景同人物陳設及小王子作者的手稿。還有很多卧虎藏龍的fans於店內留言冊，以畫代字留下很多美麗的畫作。

小王子的各種主題甜品和蛋糕。

這杯小王子的咖啡拉花好吸引呀。

相信很多小王子fans 都會對這主題咖啡廳

之後冬蔭表妹到曼谷舊區一間有125年歷史老宅改建成的特式酒店Baan Tuk Din Hotel。這間酒店只有18間房，每間都有不同的古舊典雅設計。胡慧冲一早提過冬蔭表妹半夜三間不要在酒店大堂selfie，怎知她不聽勸告，selfie完後自己都被大堂的射燈效果下的「鬼樣」嚇一跳。

氣氛古典又浪漫。

將125年歷史的大宅改建成的酒店，內裏布置典雅。

冬蔭表妹都被自己的自拍樣子嚇一驚。

另外「叉燒姐」鄺玲玲就和胡慧冲推介一間連續6年獲米芝蓮推介的，平民美食店兄旺魚粥，該店有很多不同海鮮，鄺玲玲以泰式食法連泰國生蠔和泰式生醃蟹，她說︰「味道比較『泰國』非常之濃烈，好地道。」另外有一款必食推介蟹粥，粥面是「一望無際」蟹肉，蟹癡不能錯過。

泰式生醃蟹味道很正宗。

好多蟹肉的蟹粥。

生蠔加銀合歡葉一同咀嚼，鄺玲玲大讚甜美。

愛貓之人一定都會想去鄺玲玲介紹的Cat Smile Café，店內有數十種不同種類的貓貓，還營業到凌晨時份，適合夜貓人仕。本身對寵物毛敏感的鄺玲玲為了跟貓貓玩，拍攝前預先食定抗敏藥，她說︰「但凡有毛嘅小動物都好鍾意，可惜有鼻敏感，一接觸到貓狗毛，就會不停打乞嚏。」

營業到凌晨時份的cafe，適合夜貓人仕。