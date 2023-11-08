周吉佩踏足韓國電視台表演自覺好韓　臨場忘記歌詞：緊張到慌張

歌手周吉佩（吉吉）今日（8日）出席其主持的綜藝節目《日本18種住法》宣傳。在此日本行中，他將體驗不同的住所方式，而在接受《香港01》訪問時，他就表示最難忘在鄉村廢屋居住，更因為蚊蟲太多關係，令他一整晚無法入睡。

周吉佩出席《日本18種住法》宣傳。（梁碧玲攝）

在接受訪問的時候，吉吉表示最難忘居住在深山廢屋裡，而在屋內留有許多舊東西，成條村亦已荒廢許久，只有一人家在住，所以令其非常難忘。再加上廢屋內滋生太多蚊蟲，令他難以入睡，一整晚做其他事打發時間：「彈吓吉他，打掃吓，我直頭有一幕同蜥蝪玩，唔知做咩好。」

周吉佩最難忘在廢屋居住。（梁碧玲攝）

除了住廢屋之外，他還住網吧，覺得日本這個網吧居所不錯：「可能一聽落去好唏噓，其實佢哋因為第二日要返工，唔想住得好偏遠地方，時間上又容易返工，網吧又經濟，我覺得其實幾好。」

另外，提到日前他遠赴韓國出席KBS電視台表演，他就表示好開心，一度自覺有韓星感覺：「第一次踏足KBS電視台，唔知點解自己行埋去都有種『韓』嘅感覺，因為我一上到台綵排，嗰啲燈光打落去啲相已經出嚟好『韓』，啲製作好好。（上台前會唔會好緊張？）我冇諗過突然間咁驚，我記得臨出場一刻個腦空白咗，唔記得歌詞即刻都緊張到慌張，好似當日final嗰種戰戰兢兢嘅感覺。」直言當日發揮水準不算太好。