何依婷嫁人會淡出？2017港姐十強走剩兩個　民選冠軍都忍唔住離巢

何依婷最近公布已經訂婚，很快便會做人妻，雖然她接受訪問時表明會繼續自己的事業，不過有了家庭後可能會有更多的變數，幕前工作隨時減少！何依婷是2017年度香港小姐競選亞軍，數返當年的佳麗，原來大部分都已經離開TVB。

何依婷（Regina）3張婚照中已換上2套禮服。（IG：@reginahyt）

何依婷（Regina）戴上后冠如公主般出嫁，無名指上巨鑽戒指相當耀眼。（IG：@reginahyt）

29歲TVB小花何依婷（Regina）宣布結婚。（IG：@reginahyt）

冠軍雷莊𠒇當年除了奪冠更獲得最上鏡小姐，再代表香港參加2018年度國際中華小姐競選取得季軍，不過當年當選其實面對很大的壓力，不少網民指她連中文也講不正憑甚麼代表香港？形象插底，成為近年少有被狂踩的香港小姐冠軍，卸任港姐後便回加拿大發展。

雷莊𠒇唔啱香港人口味。（資料圖片）

季軍黃瑋琦以長腿見稱，當年算是黑馬份子，觀眾緣也算不錯，不過卸任港姐後便返回美國發展。

三甲有兩個冇續約。（資料圖片）

有份進入五強的張寶欣，是張寶兒的親妹，當年奪得「Big Big Channel最受歡迎香港小姐」（取代「友誼小姐」一獎）。不少傳言指她是靠關係奪獎，因為整個參賽過程表現也相當差，有獎實在離奇，她加入藝訓班並畢業後卻沒有加入TVB，反而是返回英國繼續進修。

張寶欣是張寶兒的親妹。（資料圖片）

伍樂怡曾經是大熱份子，卻因為在才藝表現失準而失去獎項，當年因為樣子甜美，才華了得，但於彈古箏一環失準，事後更表示表演節目不是自己選擇，傳言因此觸怒TVB，最終只能進入五強止強，伍樂怡在加入TVB亦後未有太大發揮。今年6月，伍樂怡突然宣布退出幕前，瓣數多多的她專注打理自家品牌，希望進軍內地。

伍樂怡曾經是大熱份子。（IG@伍樂怡）

獲得「big big channel最唔想上鏡小姐」的李清心，當時才藝表現竟然係跳「騎呢舞」，打入十強後沒有得到TVB簽約，現在從事model行業。（資料圖片）

李清心跳「騎呢舞」相信大家都幾深刻。（螢幕截圖）

獲得「big big channel最佳髮腳大獎」的梁雯蔚，參選港姐前已經在電影行業發展，現時她依然是TVB的親生女，可惜算是跑龍套角色，看來不受重用。

梁雯蔚今年在《寵愛Pet Pet》除衫露出玲瓏浮凸的身材。（圖片：《寵愛Pet Pet》截圖）

獲得「big big channel落選香港小姐冠軍」的邱晴，是當屆最年輕的參賽者，在TVB機會不多，2021年1月正式離開無綫。

邱晴是當屆最年輕的參賽者。（資料圖片）

獲得「Big Big Channel最佳腳踭大獎」的黃凱琪，落選後依然有參加藝訓班，不過只簽了基本藝人合約，連IG都轉埋私人，現在相信已離開TVB。（IG@黃凱琪）

黃凱琪現在相信已離開TVB。（IG@黃凱琪）

獲得「Big Big Channel超友誼小姐」的金美黎，是當年Big Big Channel的人氣王，卻在BBC環節中輸給張寶欣，不少網民曾質疑TVB造假，為了讓張家兩位姊妹同台頒獎，犧牲金美黎，最後還要在落選港姐選舉入面得到一個「超友誼小姐」，她強顏歡笑地表示不會覺得有不尊重，真係睇見都心酸！不過佢之後返內地發展，更上了真人騷《遇見你真好》令人氣急升。

獲得「Big Big Channel超友誼小姐」的金美黎，是當年Big Big Channel的人氣王，卻在BBC環節中輸給張寶欣。（螢幕截圖）

在外景12強便被foul出局，胡美貽依然可以簽下親生女合約，實屬少見。雖然未算有很多機會發揮，但憑住《3日2夜》已經有不少觀眾知道她的存在，加上愈來愈多綜藝節目有份，相信算是今屆撈得比較好的其中一員。（IG@胡美貽）