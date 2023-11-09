不正常愛情研究所｜Kim看過室友所po裸照　攝影師戀上準新娘

J2清談節目《不正常愛情研究所》今晚（11月9日）播出的一集，除了文頌男（Koba）及3位 J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、胡敏芝（Karen）外，還有《聲夢傳奇2》的金永衡（Kim）加入擔任主持。

（左起）Kim、Karen、Doniven、Jojo 及Koba。

這一集研究題目為「情侶合照二三事」，現今男女都喜歡將情侶照放上社交網呃like兼宣示主權，這集所有主持都要分享一張和伴侶的親密照，為保私隱另一半的樣貌都被貼紙遮住。當中最矚目的要數到單身多時的Doniven，他被發現再度出pool分享了一張跟女友咀嘴的合照。當Jojo八卦想撕開貼紙一睹Doniven女友樣貌時，他竟然被嚇到想立刻搶回照片。

Doniven力保同女友私隱，不讓大家看到她樣子。

Kim提供了一張聖誕節期間，和女朋友非常甜蜜鼻貼鼻的照片，Kim透露該張相出自路人手筆︰「影左3、4次，搵路人影都好尷尬。平常我自己唔『po』相，放相都係交功課，因為女友會話『有冇搞錯呀，咁耐都唔post（相），無人知我哋拍拖？』」

Kim說po相上網是滿足女朋友要求。

Kim還分享了一段英國讀書時靚仔同房的故事，他說︰「嗰時好興交友Apps，唔知點解我位同房，每日可以搵到個女伴上嚟。每次佢『做完嘢』都會用手機幫佢哋影裸照，然後還會開心分享。」，Kim自言感覺並不良好︰「我都鍾意睇裸照，唔係虛偽嘅，但嗰下見到感覺好似侵犯人私隱。」

大家Kim的室友行為都很驚訝。

今集「有故事的人」環節嘉賓是專業攝影師Steven分享行中逸事，最爆一單是有攝影師影pre-wedding相時，竟然戀上新娘子。各主持聽後顯得非常驚訝和關心後續發展，Steven就輕描淡寫話︰「之後咪佢哋pre-wedding囉。」

怎會有人想到攝影師去影pre-wedding 竟戀上準新娘。

Steven說入行以來最離奇一趟經歷，是為一對新人影婚禮照。由早上踏入女家準備拍接新娘照開始，由新娘、姊妹到伴郎，全日不但無一人展現過笑容，而且還愁眉深鎖。究竟喜事為何會變成哭喪一樣？留意今晚《不正常愛情故事》自有分曉。