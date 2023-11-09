大馬Baby黃詩棋再到台灣拍戲 趁有空檔大騷身材

大馬Baby黃詩棋相隔八年再到台灣拍攝電影，日前主演的電影《解碼》在台灣舉行了開鏡儀式。這部電影匯聚了多位馬來西亞和台灣的金獎演員，將帶來一部融合愛情、懸疑、動作和驚悚元素的商業強片。

這次電影陣容強大，演員除了有連續四年入圍美國電影網站TC CANDLER全球百大美女榜的黃詩棋 (Yumi)外，更有大馬視帝-曾獲金視獎「最佳男演員」和「最受歡迎男演員」的謝佳見，以及台灣老戲骨《報告班長》、《粽邪3》的李興文，台灣的模仿天王兼劇場天王唐從聖，還有新銳演員葛兆恩、游書庭、葛宸羽、馬來西亞新生代演員葉周權(Bruce）和藍信耀 （Levix）參演。

導演方面更有身兼、監製兼編劇的馬來西亞女導演- 曾獲金蝶獎最佳新導演獎的拿汀周學立 (Datin Yoko Chou)Yumi 表示，電影選擇在尖石鄉取景是因為當地的山景環境非常適合這部電影的拍攝，這裡充滿神秘境界的氛圍。導演表示，此次劇組匯聚了來自馬來西亞和台灣各地的劇組人員，整部電影將在尖石鄉石上溫泉、青蛙石步道、吊橋舞葉咖啡、北角吊橋、東北角風景區、福容大飯店、宜蘭藏酒酒莊和台北市等地取景，旨在展現北台灣優美的風景和特色，並細膩呈現男女主角的愛情故事。Yumi對於首次來到台灣新竹的深山拍攝感到期待，並期盼享受石上溫泉的泡湯初體驗。