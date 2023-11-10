劉嘉玲78歲母親面色紅潤氣質高雅　獲封「蘇州才女」畫得一手好畫

現年57歲的劉嘉玲是圈中出名孝順女，適逢11月是母親王馥梅和胞弟劉嘉勇的生日，上周六（4日）陪同丈夫梁朝偉到廈門出席《第36屆中國電影金雞獎》頒獎典禮後，即飛回上海為兩人慶生，更在社交媒體罕有曬全家福。

劉嘉玲日前專程飛回上海為母親慶祝78歲生日，事後於社交媒體貼出家人合照，並寫道：「生日快樂我最親愛的母親和弟弟。」當日嘉玲特別準備了兩個雙層蛋糕送給媽媽及弟弟，還悉心打扮赴會，穿上紅色套裝及配戴閃鑽金飾。另外，染上熒光粉紅色短髮的弟婦Laura則以黑色透視裝上陣鬥性感。

雖然劉媽媽已年近80，但皮膚依然白滑、面色紅潤，相當精神。大批網民看到照片後，都大讚劉媽媽氣質高雅：「阿姨面相真好，看起來就是福壽雙全之人」、「媽媽皮膚好好也好美哦」、「阿姨有氣質呀」、「媽媽容光煥發，好雍容華貴呀」、「一家人都好美」。不過同時，亦有不少人好奇剛榮膺「三金影帝」的梁朝偉為何未有現身。

據知，劉媽媽王馥梅曾有「蘇州才女」之稱，父親是蘇州的工筆畫名家，因此自幼畫得一手好畫，在當地亦甚有名氣。劉嘉玲曾說過母親希望她繼承衣缽，並以畫畫為終身事業，不過對演藝工作感興趣的她最終選擇投身娛樂圈。兩母女感情非常好，每次嘉玲回上海，劉媽媽都會風雨不改去接機或送機，嘉玲曾透露媽媽十分慳儉，即使給她附屬卡都原封不動。