陳自瑤相隔13年再穿川平公主戲服依然勁Fit　古裝直播帶貨勁吸睛

臨近一年一度的「雙11全球狂歡季」，TVB聯乘淘寶直播間「TVB識貨」亦有加入戰團，由10月19日開始舉行多場直播騷推介至抵筍貨，直播間每次更設有不同主題，包括時尚服飾、生活用品、美妝和家電等。

Yoyo相隔13年再披四公主川平公主戲服。

日前舉行的「《公主嫁到》專場」以2010年播出的劇集《公主嫁到》作主題，邀得無綫直播帶貨真人騷《識貨》總冠軍、及在《公主嫁到》中飾演川平公主的陳自瑤（Yoyo）擔任嘉賓主持。Yoyo以劇中四公主川平公主造型登場，凍齡有術的她穿上13年前的古裝戲服依然弗爆，直播期間還大啖大啖地試食，盡顯真性情。

「《公主嫁到》專場」。

做直播帶貨經驗豐富。

oyo非常懷念拍古裝劇嘅日子。

真係有宮女服侍喎。

Yoyo接受無綫娛樂新聞台主播許文軒訪問時，笑言穿上當年戲服後「回憶返晒嚟」，她說：「今次好開心有呢個主題，完全係我個角色四公主嗰套衫，可以做多次個角色！」她又透露曾是「古裝常客」：「現場環境好配合，有宮女又有掌櫃，背景又鑼又鼓，好搞笑。近年公司（TVB）少咗開古裝劇，以前我係古裝常客，今次可以止古裝癮！」

Yoyo接受無綫娛樂新聞台主播許文軒訪問時，笑言穿上當年戲服後「回憶返晒嚟」。

左起：《公主嫁到》嘅Yoyo、鍾嘉欣及李思欣。

當年Yoyo嘅四公主扮相。

談到再穿同一戲服時看來比當年鬆身，Yoyo笑言：「近日太忙輕咗幾磅，同埋今日件衫可能又扣鬆咗。」她憶述當年拍古裝，服裝姐姐會出盡力為女演員們包得更緊，讓造型看上去更漂亮：「當年我其實都唔鍾意太緊，鍾意鬆身啲，嗰時拍古裝劇都食唔落嘢，天氣又熱頭飾又重，所以今次我淨係要求頭飾唔好咁重。」