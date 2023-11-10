當75歲房協遇上20代嘅藝人會有咩火花？點解會有人情緒大爆發？

不少大機構的日常工作總帶著神秘面紗。3位20代的藝人就親身入去香港房屋協會（房協）試做了一日限定員工，同你揭秘，到底發生了甚麼事會有人眼濕濕、面紅紅、口窒窒呢？



房協一向重視對外溝通，與持份者保持互動連繫，趁著75周年邀請了一班年輕藝人進行一日職業體驗，今次特別參與了「房協友里」的屋邨工作，一同家訪。他們更獲安排入去房協總部重地的工程策劃部，即場參與社區規劃，他們妙想天開的建議令房協職員都大開眼界。

想知一日職員體驗過程發生了甚麼事，即Click去睇片：

「友里」建立鄰里網絡 關顧支援兼備

於2021年初，房協透過資源重組，整合過往的「房協之友」、「樂得耆所」居家安老計劃及駐邨社工服務的成功經驗，建立「房協友里」團隊：一個由社工、職業治療師和服務主任等組成的跨專業團隊，服務房協轄下二十個出租屋邨，本著「關懷」、「參與」和「智醒」三大服務理念，透過為居民提供家居支援、健康關顧、社交支援及組織互助網絡四個服務方向，致力，提升居民的社會資本，達致「友里相鄰，互助支援」的目標。

不少屋邨街坊都是銀髮族，「房協友里」團隊透過組織居民義工定期探訪長者和舉辦社區活動，促進居民之間的信任、團結和互助互惠的關係，，以支援長者居家安老，並鼓勵他們積極參與社區。

房協友里義工到區內中學教授學生玩芬蘭木棋，推廣長幼共融。

房協友里義工於屋邨舉辦樓層聚會，凝聚居民，鼓勵互相關懷、彼此支援。

房協友里義工定期探訪同邨的長者，送上關懷和慰問。

透過互動展覽，展示長者義工連繫鄰里的故事，鼓勵不同年齡的居民欣賞長者的長處，並推動長者參與社區。

「房屋實驗室」靈活創新 發展項目屢獲殊榮

房協75年來一直因應香港市民的住屋需要，發展不同的房屋計劃，亦被譽為香港的「房屋實驗室」。房協除了勇於以新思維解決房屋問題外，在採用創新科技方面亦敢於先行先試，近年引入「組裝合成建築法」、「建築信息模擬」及 「共通數據環境」等技術，不單令房屋供應可提速提效，更減少工地廢料和碳排放，以及減低對工地附近環境的影響。

房協近日在項目規劃及建築方面更連奪八個享負盛名的獎項，其中兩個獎項更屬國際級殊榮，表揚房協在提供優質房屋和完善項目規劃的傑出表現和成就。當中六個奬項均由明華大廈第一期重建項目及「長者安居樂」住屋計劃項目豐頤居囊括。

房協表示會繼續以『創建宜居．永續共融』為目標，將可持續發展的設計融入計劃中的項目，締造更多理想生活環境。

房協明華大廈第一期重建項目於「香港規劃師學會周年大奬2022」中獲頒該年度最高榮譽銀獎。

房協於香港綠色建築議會及環保建築專業議會合辦的「環保建築大獎2023」中連奪四個奬項及嘉許。

洪水橋/厦村新發展區專用安置屋邨項目第一期甲，是全港首個採用組裝合成建築法興建的資助出售房屋項目。

房協利用「智慧工地安全」管理系統提升風險管理。

（資料及相片由客戶提供）