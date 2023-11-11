影帝模範夫妻嘆茶被偶遇人品獲激讚　太太素顏生圖曝光震撼網民

本地娛樂圈中有不少模範夫妻，對另一半不但極之專一，且結婚多年依然恩愛如昔，羨煞旁人，影帝劉青雲與老婆郭藹明便是其中一對。現年59歲的影帝劉青雲與56歲的老婆郭藹明於1998年結婚，今年是兩人結婚25周年，他們由拍拖到給婚多年來一直十分恩愛，經常出雙入對，過住二人世界的甜蜜夫妻生活。劉青雲貴為影帝與港姐冠軍出身的老婆郭藹明生活卻十分貼地，兩人亦不只一次被網民於平民小店或在街頭偶遇。近日又有人於中菜館偶遇他們，並把合照放上社文網分享。

郭藹明和劉青雲於拍攝《大時代》時結緣。(《大時代》劇照 )

而今次偶遇劉青雲與郭藹明的是資深傳媒人汪曼玲，她昨日出席友人於中菜館舉行的生日慶祝活動，在那裡飲茶期間，就遇到了劉青雲與郭藹明。汪曼玲留言寫道：「約都冇咁啱 #巧遇 #劉青雲 #郭藹明 #模範夫妻 #簡單樸實 #無一些驕奢之氣 #令人很有好感」，大讚劉生劉太的人品。

劉青雲與郭藹明多年前被網民偶遇。(小紅書)

相中可見，劉青雲夫妻打扮樸素，劉青雲與老婆同樣戴上同色系的Cap帽，穿上純色鬆身Tee配長褲，簡簡單單的衣着卻暗地裡情侶裝了。劉青雲一臉鬚根散發Man爆佬味，素顏上陣的郭藹明戴上粗框黑眼鏡，增添幾分文青氣質，面上膚質看來相當不錯，白裡透紅不輸少女，完全看不出她的真實年紀，說是三十歲左右都有人信，真是保養得好好，狀態之佳震撼一眾網民。不少網民見到劉青雲夫婦合體，都感到好驚喜：「郭藹明好樸素」、「好耐無見他夫妻合體了」，有網民就表示見過郭藹明真人，並讚她又靚又有禮貌。

劉青雲﹑郭藹明不時被拍到手牽手。（視覺中國）

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