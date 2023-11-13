林寶玉專訪｜做經理人見識演藝圈爆選美黑歷史：一落台就掉嘢嘈交

如果要講到近半年娛樂圈最多話題的人物，肯定要數林寶玉為其中之一，作為前亞視和亞洲心動娛樂（AMM）的藝人，她身兼經理人一職，湊一個言語、行為都特別出位的阿儀。最後阿儀單方面反面，林寶玉亦離開AMM，不再做經理人為人舖路，專注自己的道路上。

阿儀與經理人林寶玉（左）關係破裂，此情不再。（資料圖片/梁碧玲攝）

大家認識的林寶玉，很大程度建基於她出任經理人後，但其實她在2008年已經參選工展會小姐出道，之後沒有在娛樂圈深耕，直到2020年參加亞洲小姐改變了她的命運。

林寶玉因亞姐再戰演藝圈。

林寶玉在2020年選亞姐，而阿儀則是2021年，由上一屆參選變成下一屆做經理人，轉變好像有點大，她覺得主要因為自己與公司有交流。「我覺得，一來係機緣巧合，二來我覺得因為我有多啲同公司溝通，你選完唔係同公司冇交流，喺我角度，同公司多啲溝通多啲接觸，等佢可以見到你做到嘢嘅能力，或者係長處，你唔知會唔會有一日機會到，所以我覺得呢個係我一路做嘢，同人之間嘅溝通我覺得好緊要。」正正因為有這個心態，現在即使已離開公司，甚至沒再擔當經理人，但依然有job接，最近亦獲《大灣區100強品牌企業大奬》頒發「女企業家 白金獎」，證明付出會有收獲。

林寶玉最近獲《大灣區100強品牌企業大奬》頒發「女企業家 白金獎」。

曾退出娛樂圈自己搞生意再返嚟：做演藝真係要食飯

但更多人好奇的是，為甚麼林寶玉突然會參選港姐，明明已經在娛樂圈淡出多年，突然重返幕前，是一個老土但又真實的理由—追夢。「我細個曾經都有個演藝夢、演藝心，因為我覺得做演藝真係要食飯，所以要先建立自己穩定事業、收入，咁你就可以追求自己想做嘅嘢，我最後其實都想拍戲，咁我就重新接觸返一啲演藝圈嘅人，跟住就開始我嘅選美之路。因為我都算係標尾會，選亞姐嗰陣已經超年齡，我嗰屆係得我一個超咗齡去參選，人一世物一世就試吓，反正都已經最後，因為過咗我或者再冇咁嘅膽量去參加，所以我就去試。點知最後有一個例外，有個機會參選，咁就開始我嘅演藝。」

林寶玉決定追夢。（葉志明攝）

經常聽聞，有些演員為了自己喜愛的演戲，即使捱住低人工都撐下去，戶口可能要剩下個位數等等慘痛的經歷，但林寶玉一早已想通這個道理，她表示：「因為細細個嗰陣時，可能對呢行冇咁有嗰個心態，細個鍾意玩，其實都幾貪玩。之後去到中間，有段時候覺得喺自己事業上，需要開始諗吓同埋做吓嘢喇，所以嗰時開始建立自己一個小生意先，就係賣美容產品，開咗一間好細嘅舖頭，可能一件十件，真係好細，我諗百幾呎。慢慢開始變大小小，我嗰時好膽粗粗決定開一間美容院，當時我用平啲嘅價錢可以租到。冇乜裝修，第一間我用晒所有資本去建立呢間美容院。跟住一路走，喺我收入上、各樣嘢穩定咗，我曾經細路都有個演藝夢、演藝心。」

先建立自己事業，就有底氣去追夢。（葉志明攝）

建立自己事業前，林寶玉也是一個普通人，細個更滿腦充斥愛情，自動放棄了剛開始的演藝事業去拍拖。「當時覺得仲有時間，完全冇後悔，而家我都重新發展返當年想發展嘅事業，所以真係冇嘢係遲，我都好多嘢好遲，我好遲去選亞姐，好遲先建立自己事業，演藝夢我都放到30歲後先開始，呢個世界冇嘢話遲，在乎你去唔去試。」

勇於嘗試好重要。（葉志明攝）

「我覺得係亞姐帶返我嚟呢個圈，真正入呢個圈係經理人，真係要接觸娛樂圈。好老實，真係複雜嘅，要同好多人溝通，藝人出嘅所有問題都要去解決，同做藝人剩係拍嘢好有分別。」林寶玉作為兩邊都試過的藝人，她會以藝人的心態去為自己做經理人時導航，更能了解藝人的思想，亦明白他們的難處，因為她知道娛樂圈是一個複雜又不容易的地方，正正因為她身在圈中。

林寶玉指演藝圈好複雜。（葉志明攝）

「其實選美已經好複雜，當時我選都好多鬧交、掉嘢，仲要面對網民、傳媒嘅意見。當時選美我有一位好朋友上台表現，上一位佳麗就表演遲咗，據我所知佢係突然加嘢落去搞到遲咗，令到佢嗰part準備唔切，因為每人有個時段架嘛，佢一落到嚟就掉嘢嘈交，真係有呢啲嘢。」她笑說。