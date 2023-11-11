獎門人｜陳茵媺飛撲擊倒周吉佩　麥美恩「餓女」上身猛攻周嘉洛

為慶祝11月19日台慶，無綫周日晚（12日）8點翡翠台播映特備節目《獎門人台慶感謝祭》。今集主持陣容有「獎門人」曾志偉強勢回歸，率領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰大放笑彈！嘉賓陣容分別有「羅密歐與祝英台」隊的陳茵媺（Aimee）、周嘉洛、游嘉欣、蔣祖曼、鄺潔楹、吳子冲和徐文浩，以及「吉吉之友」隊的周吉佩、吳業坤、譚嘉儀、連詩雅、谷婭溦和何浩文。



獎門人強勢回歸，繼續帶歡笑畀大家。

今集氣氛十分熱鬧，「羅密歐與祝英台」隊出場時，陳茵媺帶領戴着陳豪面具的隊友現身，場面搞笑。另邊廂，「吉吉之友」隊出場時不但隊型唔齊，就連嗌口號都甩晒Beat，獎門人揶揄：「你哋係我見過最唔齊嘅一隊！」在首個遊戲「開心無敵啜乒乓」，首度亮相《獎門人》系列的Aimee玩得相當落力，在與吉吉對戰啜波時，她以拍枱、叉腰及露狠樣先發制人，可惜都係得個樣最終還是不敵吉吉。至於嘉洛則被安排與麥美恩鬥啜，「餓女」上身的麥美恩吼實嘉洛流晒口水，以肉嘴發動猛烈攻勢，幸好嘉洛反應敏捷躲開連環攻擊，最終一啜入口成功逃離麥美恩魔嘴！

陳茵媺出絕招都輸畀吉吉。

陳茵媺「祝英台」上身技術性擊倒吉吉。

吉吉神推理成功挑戰魔王級題目

「開心無敵口噏噏」環節同樣搞笑，由於Aimee中文麻麻的關係，製作組悉心安排英文版「Su mi ma sen，I want omakase」給她，雖然Aimee已經手口並用，但負責估的蔣祖曼都是聽到一頭煙！至於坤哥與吉吉挑戰魔王級的「米米問美美買米未？美美話媽媽叫佢咪買米，去買mic先買米」，轉數快的吉吉神推理出句子與「米」字音有關聯，最終極速估中答案，相當醒目。「開心無敵爭櫈仔」環節戰況最激烈，坤哥為了幫助隊友過關，竟然從人仔細細的鄺潔楹手中監生搶走櫈仔，即時引發全場嘩聲四起，更慘遭圍攻：「你係人唔係呀？當人哋女仔係咩？」、「垃圾！」鬥到最後只剩下Aimee和吉吉上演隊長之戰，全晚表現活潑的Aimee繼續神勇發揮，她「祝英台」上身大晒好身手，不但飛撲搶櫈搞到碌地，更出盡九牛二虎之力將吉吉壓在地上，表現搶眼！

麥美恩Chur爆嘉洛仔，好彩嘉洛反應敏捷避開晒。

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