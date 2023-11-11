黃曉明送禮畀員工仲撲古天樂簽名　年長同事包養老被激讚好老闆

內地男星黃曉明除了是一位好演員之外，其更是一位好老闆。近日，在綜藝節目《令人心動的offer》中，提到神仙領導的話題時，他就引用自身經驗，表明自己如何對待員工，甚至有替員工養老的打算，令不少網民讚不絕口，稱其為神仙老闆。



黃曉明被讚是神仙好老闆 。（影片截圖）

在節目中黃曉明就引用自己是老闆的角色，講出自己日常對待員工的行為，直言：「像我的司機師傅，包括我的很多年的工作人員，他們可能有一些是年紀比我大的，其實我一開始就想着說將來要給他們養老。我的司機已經跟了我快二十年了，然後在這個過程中也碰到有家人生病，孩子要上學，這些東西我其實都會幫他們解決。」

黃曉明被讚到不好意思。（影片截圖）

身為好老闆的他還認為，金錢上的幫助不是重點，反而關心才是最重要的：「其實有時候，他真正的需要不一定是金錢，更需要的是你在生活中對他的幫助和關注。」懂得照顧員工又大方的他，讓不少網民紛紛激讚，非常羨慕能擁有像他這樣的好老闆。

黃曉明送員工禮物。（微博圖片）

事實上，黃曉明還會在不同節日為員工送上禮物，就好像曾被爆在元旦的時候送員工盲盒禮物，包括手機﹑耳機﹑名牌香水等，當然少不了請員工吃大餐。還有在公司年終時除了發紅包外，一等獎更是一輛價值百萬的名車，還有親自送蛋糕為司機慶生等等，而員工們要周杰倫門票、古天樂簽名等，他都一一照辦，希望能帶給員工快樂。

除了對員工好之外，員工的家人受惠，他曾在節目中表示：「員工父母過生日，我會給他們安排一個蛋糕，一束花加一千塊，我還帶他們全家一起去坐郵輪，我要讓爸爸媽媽們知道，你孩子在我這工作，我就是要讓你們全家都快樂。」

黃曉明好闊綽。（微博圖片）