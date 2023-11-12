73歲薛家燕唱越南神曲《叮叮噹噹》　事業再登高峰成最潮億萬富婆

73歲薛家燕一向予人喜慶的感覺，最近她就獲湖南衛視邀請，北上與蔡國慶一同載歌載舞演出《Crazy in love》、《My boo》和《叮叮噹噹》，當中越南神曲《叮叮噹噹》絕對是薛家燕繼翻唱BLACKPINK成員金智秀（Jisoo）歌曲《FLOWER》後又一力作，薛家燕可愛的模樣讓觀眾們直呼太歡樂了，大獲好評，事業再登高峰！

睇到家燕姐就開心！（截圖）

好正！（截圖）

好歡樂！（截圖）

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童星出身的薛家燕與馮素波、沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、王愛明及馮寶寶結義金蘭為影壇「七公主」，16歲當上電影女主角曾多次獲選為十大最受歡迎明星、十大歌星、十大電視藝人及最受歡迎女藝人，演藝事業大紅大紫。直到1984年，薛家燕嫁給於美國經營飲食業的石保慶，並育有三名子女。1996年，她與丈夫離婚後因經濟緊絀加上幾乎被逼遷而曾一度想放棄自己甚至自殺，當時已爬出窗外欲跳樓，後來因子女呼喚自己，但想到長女及二子已長大懂事，在捨不得三位子女下終打消輕生念頭。

薛家燕和七公主沈芝華今晚出席慈善晚宴。（梁碧玲攝）

年輕時的薛家燕更與同為「七公主」之一的蕭芳芳和陳寶珠等合演《飛女正傳》與《彩色青春》等電影而獲得大量知名度，很多人也因薛家燕的美貌而入場看電影。(薛家公主資訊站@微博)

港版《FLOWER》超越原唱。（IG@sitkayinhk）

離婚後，好友黎小田出盡方法幫助她復出，他知道薛家燕嫌人工低而不肯接拍劇集《真情》，在黎小田拉攏下成事，令薛家燕的事業再現高峰。黎小田曾在紅館演出向薛家燕自爆：「其實你離婚之後我追過你一輪。」薛家燕都笑着答：「你嗰陣見到我時仲話『早知嫁畀我啦』，我都唔知好笑定好嬲，你話會照顧我。」

薛家燕目前已是圈中著名富婆之一，投資有道的她縱橫樓市多年，有指薛家燕名下至少有9個物業，身家過億。據知單單在西半山殷樺花園，薛家燕已經有3個單位，買入價大約係6百至8百萬，到近期呎價大約2萬蚊一呎，估計每個單位坐至少1600萬。除此之外，薛家燕2004年創辦家燕媽媽藝術中心，近廿年來發掘不少TVB童星。薛家燕至今人氣不減，工作仍接過不停，絕對是「演藝圈長青樹」。

Yumi與伯樂家燕媽媽。（網上圖片）