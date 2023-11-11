招浩明結婚｜結束愛情長跑　讀愛的宣言場面感人：呢8年辛苦喇

有「TVB富二代」之稱的招浩明，憑處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「英進」一角而成功入屋。今日（11日）招浩明與圈外女友Sophia舉行婚禮，圈中好友周嘉洛、吳偉豪、梁証嘉、關曜儁等組成星級兄弟團，而林夏薇、湯盈盈、鄭世豪及鄭丹瑞等到場觀禮。TVB娛樂新聞台播出招浩明接新娘的絕密片段，可見在宣讀愛的宣言時，一對新人不禁感動落淚，場面感人又浪漫！

圈中好友周嘉洛、吳偉豪、梁証嘉、關曜儁等組成星級兄弟團。（YouTube影片截圖）

一對新人早上進行中式接新娘儀式。（YouTube影片截圖）

招浩明與太太Sophia當眾錫錫。（YouTube影片截圖）

相當甜蜜。（YouTube影片截圖）

招浩明同圈外女友Sophia結束8年愛情長跑，終於拉埋天窗，一對新人早上進行中式接新娘儀式，在兄弟團同姊妹團起哄下，招浩明與太太Sophia當眾錫錫，相當甜蜜。而在宣讀愛的宣言環節時，躲在門邊的招浩明更一度哽咽：「蘇菲亞，呢8年辛苦喇！唔好意思等咁耐，我哋開花結果喇！今日係我哋故事最新，亦都係最靚嘅一頁，好多謝好感恩，你畀呢個機會我可以同你一齊打開佢，之後嘅日子，我都會將我哋呢一個咁溫馨嘅甜蜜故事，去延續落去！I love you！」

在宣讀愛的宣言環節時，躲在門邊的招浩明更一度哽咽。（YouTube影片截圖）

場面感人又浪漫！（YouTube影片截圖）

期間招浩明多次哽咽，要停下來大力呼吸後才繼續宣讀，事後一對新人在接受訪問時，招浩明直言大感緊張，而新娘子Sophia亦直言等了很久：「其實我都等咗呢個moment好耐喇，因為可以親自多謝我啲屋企人，尤其是我爸爸媽媽。」最後招浩明更作出承諾：「我一定會照顧你一世之餘，我會照顧埋你屋企人，爹地媽咪同埋你所有嘅親朋戚友。」

招浩明作出承諾。（YouTube影片截圖）