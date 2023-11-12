新聞女王｜網民期待阿佘李施嬅同場鬥戲　王敏奕清純記者妹勁搶鏡

台慶劇《新聞女王》，即將於翡翠台隆重登場，主要演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

「SNK News午間新聞主播」張家妍（李施嬅飾）。

本著「你哋想點鬥點搶，I don’t care」想法的家妍，一直堅守新聞專業標準。

對於「追求真相」的執著以及為人口直心快，在SNK中「得罪人多、稱呼人少」。

上回講到SNK由「新聞女王」文慧心Man姐（佘詩曼飾）率領的「文家軍」、與佐治（馬國明飾）率領的「佐治黨」鬥個你死我活，除了文家軍及佐治黨，SNK還有由「SNK News午間新聞主播」張家妍（李施嬅飾），以及其悉心栽培的熱血新人劉艷（王敏奕飾）為主的「中立派」。本著「你哋想點鬥點搶，I don’t care」想法的家妍，一直堅守新聞專業標準，雖然實力直逼Man姐，但由於堅持中立、絕不埋堆，加上對於「追求真相」的執著以及為人口直心快，在SNK中「得罪人多、稱呼人少」。

為了展示角色專業，李施嬅透露單是為了練好專業新聞主播的咬字及聲調。

，私下已進行了超過數百次的新聞讀稿練習，相當認真。

李施嬅劇照。

為了展示角色專業，李施嬅透露單是為了練好專業新聞主播的咬字及聲調，私下已進行了超過數百次的新聞讀稿練習，相當認真。與家妍一樣在新聞路上堅持初心，以維持正義及為社會有需要人士發聲為己任的，還有家妍下屬劉艷。與家妍不同的是、「初生之犢」劉艷多了一份傻勁，在SNK中被公認為「Stupid」的她，為了做新聞可以完全無視自身安危直闖最危險新聞現場，以致經常狀況百出，令家妍相當頭痛兼又愛又恨！除了角色夠Stupid，王敏奕在劇中的清純打扮亦是其賣點之一。

王敏奕清純熱血Look相當討喜，到底呢個熱血記者妹有幾咁Stupid呢？

王敏奕清純熱血Look相當討喜，到底呢個熱血記者妹有幾咁Stupid呢？

李施嬅同王敏奕喺劇入面係師徒關係。

以家妍為首的「中立黨」雖然無心戀「鬥」，但由於做新聞手法與Man姐屢有衝突，對「文家軍」同樣造成威脅。對於兩大好戲之人佘詩曼及李施嬅在劇中將有不少對壘場面，不少網民均率先表示期待。除了性格各有特色的一眾主播，SNK還有兩大靈魂人物值得關注，分別是鄧智堅飾演的飛爺，以及SNK幕後大老闆方羅麗嫦（龔慈恩飾）。

鄧智堅飾演「SNK News新聞總監」余英飛。

龔慈恩飾演嘅方太，亦係深不可測。

與佐治關係較為密切的飛爺，與佐治一樣擅於以手段在職場上一爭長短，並對實力超凡的Man姐諸多避忌。秉承「鷸蚌相爭，漁人得利」宗旨的他，不但不時為「文佐之爭」火上加油，更會因應不同時機扮演「A字膊」及「邀功」角色，絕對是職場中不應得罪、但又應避之則吉的老細類型，連總監製鍾澍佳亦大讚角色有突破！至於表面親切的方太，實際卻是整個鬥爭圈中最老謀深算的人，一手將Man姐捧上天的她、亦隨時可將Man姐摧毁，比飛爺更具殺傷力。