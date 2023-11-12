林寶玉爆和薛影儀阿儀「分手」後仍收到私訊：都係鬧你嗰啲

有「最靚經理人」之稱的林寶玉（Connie）早前回復自由身，亦不再擔任阿儀的經理人。雖然早前阿儀上網開post大鬧林寶玉「唔帶佢去玩」，不過林寶玉依然好少理，繼續專心於她的幕前、幕後工作。今日（12/11）林寶玉出席好友鍾采羲健身室開幕儀式，她向《香港01》透露，原來她和阿儀（薛影儀）「分手」後，阿儀仍然會私訊給她。



林寶玉曾任阿儀經理人。（網上圖片）

林寶玉接受《香港01》訪問時說：「之前8成時間都係做幕後經理人嘅嘢，所以呢一個月我希望做自己嘢先，因為都已經接爆（爆job）咗，幕後工作我都有安排，不過就等下個月先安排。」

林寶玉直言現時工作頗多，先專心在幕前工作上。（葉志明 攝）

林寶玉表示正在計劃旅遊。（葉志明 攝）

她透露，正在計劃旅遊，途中也會拍一些關於旅遊的YouTube短片。她說：「嚟緊好開心可以出去外地，如果有陽光與海灘都希望可以影多啲靚相。幕後我都有做PR同製作上嘅工作，最後係向邊個方向，我都要排一排先，到底係經理人定係製作方面。」

林寶玉和鍾采羲接受TVB訪問。（葉志明 攝）

唔做經理人後，收入有增長？她回答：「而家（多啲），經理人工作就只係一份人工，但係而家集中喺自己公司美容院，客人又多咗，同埋幕前工作都多咗，自己project都多啲，開心嘅，暫時嚟講多咗一倍多啲。」會不會考慮再做經理人？她回答：「暫時未考慮，因為手頭上有工作。我覺得做經理人好好呀，能夠接觸咁多高高低低，基本上情緒起伏，所有嘢都盡力過，就會係一個好好嘅經驗，我諗下一次我再做經理人嘅話，我乜都唔驚。我一嚟做經理人就『打大佬』，基本上做乜嘢都有經驗面對。」

阿儀與經理人林寶玉（左）關係破裂，此情不再。（資料圖片）

Connie好fit。(林寶玉ig)

Connie有樣有身材。(林寶玉ig)

Connie被網民讚靚女。(林寶玉ig)

與「ATV阿儀」還有聯絡嗎？林寶玉先有些支吾以對，然後說：「eh，係有嘅。可能有啲唔係好啱嘅說話，send啲唔係太好聽嘅說話。」例如是什麼？她回答：「都係鬧你嗰啲，不過呢啲我都冇去回應，冇去理，都過咗咁耐，當佢係網民就算啦。」

經理人林寶玉陪同薛影儀離開法院。（資料圖片）