張頴康夫妻慶祝結婚11週年：當年不顧一切都要娶到麥雅緻做我老婆

張頴康和太太麥雅緻是圈中的模範夫妻，兩人於2012年結婚，婚後先後誕下9歲大女張雅喬、二仔張迅橋和細仔小蛋黃，過著一家5口的美滿幸福生活。而成為張太後，麥雅緻亦漸漸淡出幕前，專心相夫教子，及當上勁受歡迎的媽媽界KOL。

張頴康和太太麥雅緻一家五口美滿幸福。（IG@cheungwinghong）

兩公婆悉心打扮慶祝結婚11週年。（IG@cheungwinghong）

而日前是張頴康和麥雅緻結婚11週年的「鋼婚」紀念日，兩公婆特意放下3位小朋友去慶祝。事後，他們還在社交平台大放閃光彈，相中見2人當晚均經過悉心打扮，又去睇戲，又到水母餐廳撐枱腳慶祝，有如一對熱戀中的的情侶一樣，甜蜜到爆。

兩公婆互相為對方影靚相。（IG@cheungwinghong）

兩公婆互相為對方影靚相。（IG@cheungwinghong）

二人一邊睇住水母，一邊食晚餐。（IG@cheungwinghong）

張頴康更寫下一段真摯又感人的答謝文，認自己是一個不太懂得浪漫的人，慶幸張太從來沒有介意過，還願意跟我一起很平凡地生活：「結婚11週年喇！老婆搵咗間好特別嘅餐廳，一邊睇住水母食晚餐！然後去睇部好刺激嘅電影（睇完之後成晚瞓唔著）最後當然係去食個甜品啦！以上嘅活動都係由我老婆去安排！我承認我係一個唔識浪漫嘅人，好慶幸我老婆冇介意過呢樣嘢，仲好願意同我一齊好平凡咁過生活！」

So sweet!!!（IG@cheungwinghong）

張頴康續言：「老婆，多謝你！回想返做咗40年人，跌跌碰碰撞過好多板，做錯過好多決定！原來唔緊要㗎，人生只要做啱一次決定就好足夠！呢個決定……..就係當年不顧一切都要娶到麥雅緻做我老婆！而我亦都好感激老婆當年決定嫁俾我！老婆，多謝你！我永遠愛你！」