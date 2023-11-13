黎諾懿結婚9周年公開絕密婚照　赤裸上身展雄風冧爆老婆李潔瑩

現年43歲的黎諾懿在2014年與落選港姐李潔瑩結婚，婚後育有兩子，一家四口幸福美滿。11月11日是他們結婚周年紀念日，黎諾懿在IG公開一系列絕密婚照，並向太太真情告白：「九年前今日喺（係）我人生一個好大改變，多謝妳給我一個完美的家，給我一對非常可愛的寶貝。還記得當年想影一輯好特別的婚紗相，所以用咗《金木水火土》為主題，由於《火》太過性感，都係留給我們自用，但最後原來一張正經嘅結婚相都冇。多謝老婆！」

幸福！（IG@lokyilai）

絕密婚照。（IG@lokyilai）

相中所見，黎諾懿同李潔瑩分別在水底及樹林中留影，當中身穿Tube Dress的李潔瑩大騷白滑香肩同長腿，相當吸睛，而黎諾懿更赤裸上半身上陣，大展健碩身材，兩人深情對望，Sweet到漏！不少圈中好友包括鍾嘉欣、黃翠如、陳敏之、姚子羚、劉穎鏇、單文柔等有留言祝賀，而下月結婚的準新郎馬國明更留言︰「最接近神嘅男人......最幸福嘅男人......」

Sweet到漏！（IG@lokyilai）

最接近神嘅男人！（電視截圖）

公屋出身的黎諾懿曾捱住劏房及捱麵包、公仔麵當正餐等，但自從與富家千金李潔瑩結婚後，因女方家族經營美容生意，旗下開設逾10間美容纖體中心，估計身家逾5億，黎諾懿亦因此被封為「5億駙馬」。近年黎諾懿轉戰綜藝方面，去年有傳他獲無綫（TVB）以7位數字酬勞兼做大騷監製的條件誠邀下，最終決定與TVB續約，之後他就陸續為節目《仨心友行2》、《爸知弊！你嚟湊吖！》和《隨懿深度行》等等擔任監製，收視不錯。

擔任監製。（影片截圖）

黎諾懿升呢做高層！（資料圖片）