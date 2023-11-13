中年好聲音2｜陳麗媚被淘汰李蕙敏批「唱法古典」　網民揚言罷睇

《中年好聲音2》24強最終名單出爐，而本回合表現最出色的選手是陳燕娜，而MVP則就由顏米羔奪得，李榮耀和陳麗媚則被淘汰。網上掀起激烈討論，不少人為陳麗媚只得74分被淘汰感到不滿，揚言要罷睇﹗



獻唱《小玩意》嘅陳燕娜拎到85分，係最高分一位。

最終24強名單（排名不分先後）是沈宗賢、王學琳、顏米羔、王玥、劉威煌、鄭梓浩、林若盈、譚輝智、劉可、簡潔明、古淖文、陳俞霏、陳燕娜、黃劍文、曾蜜詩、安雅希、袁思樂、陳蒨葶、梁浩賢、麥素華、朱博文、周碧嘉、林偉璣和尹新杰。

24強入圍名單

來自馬來西亞的陳麗媚獻唱《千個太陽》，可惜表現並未獲評審青睞，最終只獲得74分，令到獲得75分、坐足成晚危險區的沈宗賢逃過被淘汰命運，惟同是來自馬來西亞的宗賢卻高興不起來，更忍不住爆喊說：「我真係冇諗過係佢，因為我哋兩個都係馬來西亞人……我覺得佢唱得好好。」麗媚進入危險區後，即時與宗賢攬攬並安慰道：「好驚我哋兩個都出局，唔緊要啦，起碼仲有一個（馬來西亞）代表，係咪先？」

陳麗媚獻唱《千個太陽》只獲74分。

陳麗媚獲女兒到場支持。

身為馬來西亞同鄉嘅沈宗賢喊到收唔到聲。

陳麗媚獻唱時中氣十足甚有氣勢，但評審紛紛指出問題，伍仲衡指：「其實最唔鍾意你好多扭音，呢樣好影響我聽。」肥媽則指：「就好似有d人唱開粵曲去唱時代曲咁，但呢首歌講兩個朋友，你好享受咁唱俾大家聽但欠缺咗靈魂。」李蕙敏更指：「你嘅唱法古典咗d，對一首咁大氣咁奔放嘅歌就有d差距。」

伍仲衡指：「其實最唔鍾意你好多扭音，呢樣好影響我聽。」

肥媽則指：「就好似有d人唱開粵曲去唱時代曲咁，但呢首歌講兩個朋友，你好享受咁唱俾大家聽但欠缺咗靈魂。」

李蕙敏更指：「你嘅唱法古典咗d，對一首咁大氣咁奔放嘅歌就有d差距。」

不過網民似乎不大賣帳，對陳麗媚被淘汰感到不滿：「決定唔會再睇”中年爛聲音2”**陳麗媚唱得咁好,都要out,唔怪之得,香港樂壇已死,無藥可救🤮」、「雖然現在不太流行陳麗媚呢種唱法但係佢真係超實力歌手，聽得多炎明熹、容祖兒嘅歌都想聽吓葉麗儀、甄妮陳潔靈嘅歌，陳麗媚具有呢三個前輩嘅功力，不公平還我麗媚」、「就算揀錯歌，以佢唱功都唔止74分？睇嚟呢個節目開始會將所有海外參賽者淘汰！」

網民留言力撐陳麗媚。

網民留言力撐陳麗媚。