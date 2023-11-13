亞洲超星團｜丁子朗跳唱《啼笑姻緣》　65名練習生西裝look亮相

全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於11月25日周六晚上8點翡翠台隆重首播，優酷國際版同步上線。《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，分別從內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等精選出65位超星練習生進行蛻變及改造。導師陣容非常強勁，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫（C君、陸永）擔任超星導師。



《亞洲超星團》主題曲《閃耀/Shining》今日正式發布！

65位超星練習生又唱又跳又瘋狂俾心心。

丁子朗黃奕斌區珀豪跳唱《啼笑姻緣》 Archie化身白馬王子

黃奕斌喺MV中落力演出。

官方今日（13日）正式發布《亞洲超星團》主題曲《閃耀/Shining》MV，65名超星練習生以灰色西裝上陣，在舞台上整齊一致勁歌熱舞，非常型仔！此外，官方連日來陸續釋出宣傳片，其中一段是超星總製作人Rain和超星導師C君＠農夫為一班超星練習生打氣，Rain寄語他們：「作為偶像最重要的就是要自信，作為一個團隊，是要互相彌補彼此不足的地方。」C君則說：「新一代國際級男團，就係要大膽玩、大膽試！」片段同時加映部分超星練習生的演出精華，其中香港代表丁子朗、黃奕斌、區珀豪合體跳唱陳小春的《啼笑姻緣》，以白色西裝上陣的三子大晒勁爆舞姿。另一香港代表冼靖峰（Archie）則與其他練習生組隊，以全白Look上陣的Archie化身白馬王子，對着鏡頭大Chok型仔樣！

丁丁喺MV片頭有份Solo獨白。

香港代表丁子朗黃奕斌區珀豪跳唱《啼笑姻緣》

丁子朗黃奕斌區珀豪跳唱《啼笑姻緣》

朱正廷曾赴韓國參加《PRODUCE 101 第二季》

Rain寄語一班超星練習生：「作為偶像最重要的就是要自信！」

另一段宣傳片則是超星導師程瀟、朱正廷合體為超星練習生作出鼓勵，程瀟說：「一次次超越過去，重塑自我，只為毫無保留地把更好的自己展示在舞台上！」朱正廷則說：「不因陌生舞台害怕，也不因強大對手退後，如果你自己都不認可自己了，別人怎麼會認可你。」在一眾超星導師中，朱正廷和程瀟雖然看似比較年輕，但其實背景勁猛料！27歲的朱正廷演出經驗豐富，2017年曾赴韓國參加《PRODUCE 101 第二季》，2018年則參與內地節目《偶像練習生》並獲第6名成為限定男團NINE PERCENT成員出道，同年再與同公司的練習生組成NEXT兼擔任隊長，其微博粉絲人數高達2,400萬，人氣強勁！25歲的程瀟5歲開始學習中國舞，練得一身好「舞」功的她被星探發掘赴韓國接受訓練，於2016年以女團宇宙少女成員身份出道，去到今年3月合約到期宣布退出宇宙少女。長相甜美的程瀟身材勁弗，加上身體柔軟度極高，被喻為「人間芭比」。程瀟擁有微博粉絲人數1241.8萬，人氣同樣高企。

程瀟曾為女團宇宙少女成員，被封為「人間芭比」。