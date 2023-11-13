Stanley以歌曲鼓勵姜濤　假唱疑因公司內部溝通問題

Jer （柳應廷）同Stanely （邱士縉）今日齊齊出席名錶活動，訪問時，Stanley踢爆Jer原來有「錶王」嘅稱號，Jer解釋是為咗方便襯衫，同時亦可以當作是投資，Stanley 表示讚成，並謂：「好過買衫，佢買啲靚衫又著得唔好睇。」

Stanley 與Jer出席名錶活動，擺出多個甫士滿足大家要求。（陳順禎攝）

提到早前與Jeremy 同遊日本，Stanley 表示此行主要是拍Vlog，所以趁演唱會閉關前出動，但由於只得三日時間，所以十分趕。「想去輕井澤睇紅葉，結果得枯葉。（有無浸溫泉？）有諗過，但我同Jeremy 浸有少少尷尬。」

Stanley 日前在粉絲專區唔小心透露了Edan 嘅考牌日期，他表示已即向對方道歉。「佢有叫我資助佢買車，我話首先你要pass到。自從Jer考到之後，佢好大壓力，佢第一次學好有信心，話自己天才，跟住愈來愈低。」

Jer 透露將推出新歌。（陳順禎攝）

另外，講到姜濤疑假唱引發出嘅風波，Stanely 表示有慰問對方，亦有分享歌曲望鼓勵對方。「我覺得呢個時間俾多啲空間佢，即使佢唔應我都無所謂，佢知道有人喺佢身邊支持、陪住就夠。」問到平時演出會是MMO（没有主唱的伴奏）抑或MMM （完整成品），Jer表示要看演出性質，Stanely 補充表示：「據我所知係我哋公司內部溝通上有誤會，老實講，阿姜𠮟咜都有拎咪上去唱，唔需要墊得咁勁，係我哋公司內部有啲錯咗。」