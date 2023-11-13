P1X3L出道後首個簽唱會　新歌MV仲加左唔少演戲位過足「戲癮」

人氣跳唱男子組合P1X3L過去一年工作不斷，三位成員除了先後忙於拍劇及綜藝節目外，最近亦推出了第五首單曲《BOMB》。有見及此，昨日（12日）將軍澳一商場邀請了P1X3L親臨舉行《BOMB》簽唱會。活動中，P1X3L三子除了大談新曲《BOMB》及MV拍攝趣事外，更即場以跳唱方式為粉絲送上新曲，炒熱全場。緊接唱歌環節，三子更即場舉行限量相冊簽名會，為在場一眾粉絲送上暖心禮物。

P1X3L過去一年工作不斷，三位成員除了先後忙於拍劇及綜藝節目外，最近亦推出了第五首單曲《BOMB》。

活動開始時，P1X3L三子在現場數百粉絲之歡呼聲中登場，氣氛熱烈。三子甫登場便與現場一眾久候多時的粉絲大打招呼，盡展親和力。三子表示昨日是他們出道以來的首個簽唱會。他們表示過去一年三位成員均忙於不同工作，所以今次推出新歌，三子亦大感興奮，更十分感謝公司全力支持，讓他們可以建議心目中的製作人、歌曲概念及 MV 導演，讓一眾樂迷可以欣賞不一樣的P1X3L。當提到MV 拍攝時，三子表示與導演合作過程亦十分愉快，並提到MV中特意加了不少演戲成份，讓他們能過足「戲癮」，並發揮戲劇細胞。他們亦表示他們與導演亦花了很多心思及加入不同帥氣元素在內，希望大家欣賞 MV 時，可以發掘一下內裡出現的多個「彩蛋」！

P1X3L三子在現場數百粉絲之歡呼聲中登場，氣氛熱烈。

為了配合新歌《BOMB》，三子亦與粉絲大玩氣球遊戲，大家玩得十分投入，場內更是尖叫不斷。而勝出粉絲更可獲得與P1X3L三子合照機會。遊戲後，三子便為現場粉絲們以跳唱方式帶來新作《BOMB》及出道作《Braceless》炒熱全場氣氛。對於即將踏入出道兩周年的三子，亦表示這兩首作品極具意義。緊接台上跳唱表演後，他們便隨即為限量相冊舉行簽名會，現場粉絲接連表示很高興能與偶像近距離互動。