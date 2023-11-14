以愛為營｜「霸道總裁」王鶴棣自認撩妹滿分　咀戲連場刺激眼球

鍾情霸道總裁的劇迷請注意，改編自翹搖小說《錯撩》，由「陸版道明寺」王鶴棣和《長月燼明》白鹿主演的愛情喜劇《以愛為營》現已有得睇，香港觀眾可於即日加入這場心動博弈！

由「陸版道明寺」王鶴棣和《長月燼明》白鹿主演的愛情喜劇《以愛為營》現已有得睇。

全新都市愛情陸劇《以愛為營》講述金牌財經記者鄭書意（白鹿飾）為了拿下頭版，極力爭取與銘豫雲創總裁時宴（王鶴棣飾）進行專訪而結下緣分，二人從歡喜冤家到並肩而行，更在過程中意外收獲愛情和事業，從此展開了一段甜喜交織的浪漫愛情之旅。

「霸道總裁」王鶴棣自認撩妹滿分。

無懼小鮮肉取代

《以愛為營》開播至今，不但數度登上內地多個視頻平台的播放冠軍，王鶴棣也憑「時宴」一角拿下抖音劇集報告「熱門角色」第一名，同時「時宴」和「王鶴棣時宴」關鍵字更在開播短短六天新增3.7億點擊，足見他人氣旺盛！劇中「時宴」除了是個不折不扣的高富帥，還是撩妹高手，對此本尊自信回應：「哄小孩和長輩的話，我都是滿分！」不過當被問到內地演藝圈人才輩出，會否擔心被新冒起的小鮮肉取代時，他則謙虛表示：「我覺得每個人都不一樣，蘿蔔白菜各有所愛，不會有甚麼危機感。」

《以愛為營》講述金牌財經記者鄭書意（白鹿飾）為了拿下頭版，極力爭取與銘豫雲創總裁時宴（王鶴棣飾）進行專訪而結下緣分。

白鹿難忘被叫仙女

談到劇中吻戲連連，還有不少網民陷入王鶴棣和白鹿的親熱戲中，王鶴棣透露拍攝時絕無尷尬，不過卻被「觀眾」考起：「最難克服的是現場觀眾，因為他們會給反應！我們很深情的準備開始，大家就會：『噢！』就跟演話劇一樣！」白鹿則難忘得寵場面：「鄭書意在樹上醉酒不肯下來，時宴說：『仙女！小仙女！你下來！』哈哈，讓我很難忘。」

白鹿難忘得寵場面。

劇中吻戲連連。