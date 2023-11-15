「自媒體歌手」羅小羅快閃busking　海旁變live演唱會勁好氣氛

灣仔海旁的海濱休閒站日前劃了一個新的地方供表演者唱歌busking，某日的夜裡出現了一把似是JJ林俊傑的聲音，溫柔又帶滄桑。不大的場地中，卻坐滿了被音樂吸引而駐足停留的途人。原來正在表演的嘉賓是一位來自內地的歌手「羅小羅」。



羅小羅於香港快閃busking。

羅小羅於香港快閃busking。

羅小羅在網上亦稱為「愛唱歌的羅小羅」，在社交平台擁過百萬粉絲。說起街頭表演，他的首次busking應該始於2018年上海。他覺得，就似是今次灣仔海旁的表演一樣，音樂可以將人群，將表演者與觀眾的距離拉近，他說：「音樂是這個世界上最簡單的語言，大家可以互不相識，但是可以因為音樂聚在一起。」

羅小羅於香港快閃busking。

羅小羅多於內地上海busking，同樣受歡迎。（YouTube截圖 / 爱唱歌的罗小罗）

羅小羅唱歌的目標亦十分簡單而純粹，就只是喜歡音樂，享受表演的樂趣，喜歡看到人群因為聽音樂而流露出的喜悅。他說：「我沒有什麼目標，就是喜歡就好。可能是因為音樂就是世界的語言吧，人們可以因為音樂而在一起。」雖然享受街頭表演，但距離觀眾太近又令他頗為煩惱，他說：「我自己是一個比較社恐的人，做街頭表演對我來說還是有一點頭痛。因為街頭表演聽眾跟我們很近，可能就是坐在我們前面或是站在身後，有些聽眾也會在我唱歌的時候在前面跳舞。」或許每個音樂人多多少少都會有些與別不同？

羅小羅多於內地上海busking，同樣受歡迎。（YouTube截圖 / 爱唱歌的罗小罗）

羅小羅為獨立音樂人，自2018年開始於上海街頭busking表演，至今設有個人YouTube頻道，每條短片都有超過7千觀看，抖音上亦擁有過百萬粉絲。他於2020年被評為上海優秀街藝組合，21年亦曾受邀參加成都街藝節，同年他更成為上海市演出行業協會選出的首批「上海城市藝人」。

羅小羅busking，氣氛好好。

羅小羅busking，氣氛好好。

除了以上經歷，他也參與了不少幕後演出，他曾為電視劇《時光戰紀》獻唱主題曲《戰鬥吧少年》，也曾發布過《孤膽》、《潮汐》、《感情中和》 、《那是年輕》、《影子戀人》、《你的名字》、《黑走馬姑娘》、《那拉提的月光下》多首歌曲。

羅小羅busking，氣氛好好。

現時羅小羅多於上海商業表演及擔任駐唱，每次演出均大受歡迎。這一次到香港演出，他表示也是嘗試開拓市場的一步，接觸多一些觀眾。他說：「我是80後，一直都是聽beyond、張學友和王菲的歌，所以一直很希望在這塊土地上唱唱歌。」