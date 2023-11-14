專訪｜麗英享受「全死角美少女」稱號　做Youtuber並非為掘金

嘉賓方面，麗英堅拒同門FINALLY上台，她笑言已DM Ed Sheeran，但暫時未有任何回覆。

麗英將於12月5日首次舉辦個人音樂會《MOOV Live麗英》，由YouTuber到歌手再擁有個人音樂會，過程夢幻。比起票房壓力，麗美反而更想呈現一個完美的演出給觀眾，她說：「今之主題係 First Impression，大家對我印象有來至YouTube、有劇集或電影，今次想透露演出話俾大家聽作為歌手嘅麗英係點。」

麗英鍾情J-Pop，暫時無意改變曲風以吸納更多聽眾，她說：「因為而家未摸索到完全滿意 ，所以唔會放棄。」

除會表演自己的作品和翻唱日文歌曲外，麗英還表示將回到音樂的初心，給大家帶來自彈自唱的表演，心情既緊張又期待。12月有唔少歌手開騷，問到非睇《MOOV Live麗英》不可的理由，麗英突然hang機：「哇⋯⋯真係要諗！咁講啦，呢個係我個人音樂會，咁重要，大家當然要陪我一齊經歷； 另外，我咁歡樂，香港人工作生活都咁忙，大家入嚟睇我放鬆下；最後嘅理由⋯⋯香港其實都有唔少J-Pop迷，所以更加要睇呢個騷。」

麗英過往造型都相當誇張，今次打扮反璞歸真，感覺變得不一樣，更預告個演隨時會更驚喜。

由「小薯茄」到獨立歌手，麗英坦言從未諗過可以出歌，最要感謝老闆高江凌的鼓勵，假如沒有成為藝人，現在可能是一名老師。近年不少素人成為YouTuber，主要原因是吸金力強，問到麗英可有感受當中嘅魔力，她說：「YT對的嚟講係一個同fans可以好近嘅接觸嘅媒介，佢嘅神奇之處係大家會好似朋友一樣，會同大家經歷某啲事，我同我嘅觀眾都成日傾偈，有時活動佢哋會寫信俾我，呢件事係好warm 。 所以我無諗吸唔吸金，對我嚟講係心靈慰藉。」確實，能夠在「全死角美少女」的稱號下仍獲得支持，這種心靈慰藉又真係錢都買不到，麗美說：「全死角係我特色， 我覺得自己唔完美，但呢個都係我一部份，所以我係proud of呢個名，同埋如果我叫零死角的話，咁真係會好對唔住啲零死角美女。」

MOOV Live 麗英

日期：2023年12月5日

時間：晚上8時15分

地點：旺角麥花臣場館

Make up: Deep Choi @deepmakeup

Hair: Chorus Ko @mmaveda

Wardrobe: 制服美學 @euniformation

票價：$880 / $680（全場座位）