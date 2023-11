黃心穎二家姐黃心妙於2009年下嫁澳門商人,婚後育有1子兩女,一家五口美滿幸福。雖然年屆40歲,兼已是3孩之母,但黃心妙依然保養得非常好,弗到爆,而她亦非常大方,頻頻在社交平台分享性感照,毫不吝嗇展示其美好身段。

黃心妙身材性感火辣。(IG@shelbywong)

黃心妙叫大家找兩張相有何不同之處。(IG@shelbywong)

雖然近日天氣轉冷,但黃心妙的社交平台依然熱辣辣,皆因她今日又分享了一張火辣性感相,相中黃心妙穿上一條墨綠色屌帶低胸超短裙加黑絲襪,睡在床上大曬蜜蜂腰和驕人上圍,意態相當撩人。她還叫網民對照一下兩張相有何不同之處,寫道:「Photo Hunt. See if you can spot 5 differences. #應該至少有4個不同處 #自娛自樂一下」有網民搞笑回覆:「右手、笑容、十字架位置、頭髮擺放位置。唔好意思,為咗要找不同我放大左張圖去搵。」

網民搞笑留言。(IG@shelbywong)

點擊圖集看更多黃心妙的靚相: