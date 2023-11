「燈芯絨大王」千金江鈺琪下月結婚一周年　豪宅Party率先宣布陀B

有「最美公益金主席」之稱的江鈺琪(Yuki)是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的千金,去年12月江鈺琪與男友「莎莎太子爺」郭浩泉(Patrick)舉行盛大婚禮,更請來人氣小天后炎明熹(Gigi)在婚禮上獻唱,場面熱鬧。江鈺琪同老公郭浩泉即將在下個月迎來結婚一周年紀念,日前她在IG率先公布懷孕喜訊,並寫道:「The start of a beautiful chapter. More than blessed & can’t wait to meet my dragon baby boy!!!(美麗篇章的開始,非常幸運、迫不及待想見我的龍寶寶了!)」

江鈺琪(Yuki)有「最美公益金主席」之稱。(IG@kongyuki)

請來人氣小天后炎明熹(Gigi)在婚禮上獻唱。(IG@kongyuki)

江鈺琪公布懷孕喜訊。(IG@kongyuki)

相中所見,江鈺琪同老公特別在自家豪宅舉行了Party公布BB的性別,現場以大量氣球佈置,還特別準備了一個足球公仔、棒球褸及蛋糕。而江鈺琪好友林建岳女兒林心兒、霍英東二房孫女霍詠盈、JW王灝兒等都有留言送上祝福。江鈺琪在前年9月獲郭浩泉求婚成功,去年4月兩人在希臘拍攝了一系列夢幻婚照,同年11月進行過大禮儀式。而在婚禮當日,一對新人換上多套禮服,身穿彩底褂皇的江鈺琪滿手滿頸都掛上近廿對巨型龍鳳鈪,盡顯氣派﹗婚禮現場以萬千粉紅花及樹佈置,猶如置身仙境花海,他們更請來炎明熹獻唱《唯獨你是不可取替》,為婚禮劃上圓滿句號。

奢華過大禮儀式!(IG@kongyuki)

夢幻婚禮。(IG@kongyuki)

「燈芯絨大王」千金江鈺琪(Yuki)身穿彩底褂皇,配以近廿對巨型龍鳳鈪,氣派十足!(IG@kongyuki)