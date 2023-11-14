「燈芯絨大王」千金江鈺琪下月結婚一周年　豪宅Party率先宣布陀B

有「最美公益金主席」之稱的江鈺琪（Yuki）是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的千金，去年12月江鈺琪與男友「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）舉行盛大婚禮，更請來人氣小天后炎明熹（Gigi）在婚禮上獻唱，場面熱鬧。江鈺琪同老公郭浩泉即將在下個月迎來結婚一周年紀念，日前她在IG率先公布懷孕喜訊，並寫道：「The start of a beautiful chapter. More than blessed & can’t wait to meet my dragon baby boy!!!（美麗篇章的開始，非常幸運、迫不及待想見我的龍寶寶了！）」

江鈺琪（Yuki）有「最美公益金主席」之稱。（IG@kongyuki）

請來人氣小天后炎明熹（Gigi）在婚禮上獻唱。（IG@kongyuki）

江鈺琪公布懷孕喜訊。（IG@kongyuki）

相中所見，江鈺琪同老公特別在自家豪宅舉行了Party公布BB的性別，現場以大量氣球佈置，還特別準備了一個足球公仔、棒球褸及蛋糕。而江鈺琪好友林建岳女兒林心兒、霍英東二房孫女霍詠盈、JW王灝兒等都有留言送上祝福。江鈺琪在前年9月獲郭浩泉求婚成功，去年4月兩人在希臘拍攝了一系列夢幻婚照，同年11月進行過大禮儀式。而在婚禮當日，一對新人換上多套禮服，身穿彩底褂皇的江鈺琪滿手滿頸都掛上近廿對巨型龍鳳鈪，盡顯氣派﹗婚禮現場以萬千粉紅花及樹佈置，猶如置身仙境花海，他們更請來炎明熹獻唱《唯獨你是不可取替》，為婚禮劃上圓滿句號。

奢華過大禮儀式！（IG@kongyuki）

夢幻婚禮。（IG@kongyuki）

「燈芯絨大王」千金江鈺琪（Yuki）身穿彩底褂皇，配以近廿對巨型龍鳳鈪，氣派十足！（IG@kongyuki）