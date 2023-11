現年52歲的黎姿自從2008年與富商馬廷強結婚後,便成為了豪門少奶奶,過住幸福愉快的家庭生活。身為廿四孝媽咪的Gigi無論平日工作多忙碌,亦絕不會分薄她照顧女兒的時間。Gigi亦間中會於社交網分享她三個寶貝女兒的生活日常,昨日她就罕有地公開了囡囡的最新近照。

黎姿在2008年宣佈息影。(黎姿微博圖片)

黎姿分享了她與囡囡一起在森林採摘松露的靚相,留言寫道:「This furry friend knows how to sniff out truffle treasures like no other! Amazed 🕵🏼🐕 ( 這個毛茸茸的朋友知道如何像其他人一樣嗅出松露寶藏!驚呆了🕵🏼🐕)」黎姿穿上白色背心配藍色格仔裇衫襯牛仔褲,一邊拖住狗狗在林中尋找松露,一邊欣賞媲美明信片的大自然景色,日子過得十分悠閒寫意。而黎姿與三名囡囡的背影合照,就像極了四姊妹,一對孖女更是滲出濃濃少女味。

黎姿一家五口。(ig圖片)

