無綫媽咪級二線女星被偶遇生圖見真章　網民叫唔出咩名唔敢合照

娛樂圈中有不少凍齡美女，她們年輕時都屬女神級別，即使現在已青春不再，但她們依然keep得好好，無論樣貌身材都幾乎沒有走樣，令人羨慕，現年45歲的姚嘉妮便是其中之一位。

姚嘉妮雖然已是人妻兼人母，為老公林祖輝誕下一仔一女，是兩個小朋友的媽咪，可是她多年來都絕無半點師奶味，漂亮如昔。姚嘉妮至今仍活躍於幕前工作，主要擔任節目主持，也有拍劇，她月前還加入直播帶貨行列，到韓國首爾瓹窿瓹罅搜羅各款美妝、護膚品及個人護理產品等，並即場開直播分享，吸引不少粉絲收看，更創下銷總銷售額超過六位數的佳績，可謂相當有人氣。

姚嘉妮仍活躍於幕前工作。

近日有內地網民於社交網分享了她在韓國東大門偶遇姚嘉妮的照片，並以東大門偶遇明星為題，留言寫道：「因為喜歡看TVB，逛東大門突然偶遇港星！朋友都說我有明星緣！！因為記不得她的名字沒敢上前要合影！後來搜到了她叫啥，有人知道她是誰嗎？」

相中可見姚嘉妮一身便裝打扮，化上淡妝的她依然好靚女，當時她正在認真挑選服飾。雖然博主叫不出她的名字，但有不少網民都一眼認出且知道她就是姚嘉妮，又留言大讚她：「狀態超好」、「好有氣質，在人群中好搶鏡」、「完全不似她的真實年紀」、「顯得好年輕啊」、「哇，生圖更靚啊」。

姚嘉妮與老公林祖輝及一對仔女。（微博：@姚嘉妮Claire Yiu）

姚嘉妮係索媽。(姚嘉妮ig)

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