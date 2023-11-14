《東張西望》再添港姐女主持　鍾嘉欣師妹曾與冠軍莊子璇傳不和

無綫節目《東張西望》收視長期高企，除了節目為民請命外，還盛產女神，有她們坐陣。觀眾看節目時自然也會專注一點。而為了增添新鮮感，節目也不斷加入新血，繼何沛珈、梁敏巧、陳懿德、廖倬竩、梁菁琳及陳瑞菱等落選港姐後，再有兩位猛將加入。



再有落選港姐加入《東張西望》，她就是26歲的陳曉彤。（資料圖片）

陳曉彤畢業於加拿大卑詩大學音樂系碩士。（IG@cht.cindy）

2023年落選港姐鄧凱文近日就在活動上透露稍後會加入《東張西望》，但原來有位同屆落選港姐比她更早進入節目組，她就是現年26歲、三圍33-23.5-35.5，兼擁有166cm高䠷身材的陳曉彤（Cindy）。

陳曉彤本身也是一位鋼琴老師。（IG@cht.cindy）

才藝表演施展琴技。（網上截圖）

琴技高超。（網上截圖）

縱使在比賽中落選，但陳曉彤於才藝環節中大曬超強琴技，令人留下深刻印象。而她本身也擁有高學歷，畢業於加拿大卑詩大學音樂系碩士，主修鋼琴已達演奏級造詣，是鍾嘉欣的同校師妹，也參選過《溫哥華華裔小姐競選2022》。陳曉彤參選港姐受訪時曾表示與鍾嘉欣有過一面之緣，她自細也喜歡看鍾嘉欣的戲，會視對方為目標。

參選過《溫哥華華裔小姐競選2022》。（資料圖片）

曾與袁偉豪同台。（IG@cht.cindy）

雖然離成為下一個鍾嘉欣的演藝路還很遠，但就給她率先有機會訪問到視后佘詩曼。今日，陳曉彤在社交平台上載了採訪無綫台慶劇《新聞女王》後與佘詩曼的合照，並寫道：「最近大家都很忙！因為要追佘詩曼的新劇，謝謝工作給我帶來的福利。大家記得準時收看！#新聞女王 #佘詩曼 新聞女王真人很親切呢」似乎宣布正式開工。

佘詩曼合照，讚對方親切。（IG@cht.cindy）

心情興奮。（IG@cht.cindy）

正式開工。（IG@cht.cindy）

另外，參選期間也有報道爆出港姐於越南外景時，她與冠軍莊子璇經常發生爭執，大家只維持表面友好關係，最後二人更被爆在社交平台上取消關注對方，關係正式決裂。陳曉彤否認放料給傳媒，覺得很冤枉，但清者自清。

曾與冠軍莊子璇傳不和。