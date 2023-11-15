樂遊原劇情｜1至40集結局劇透持續更新｜許凱景甜上演甜蜜虐戀

內地《樂遊原》由許凱、景甜主演，改編自匪我思存的小說，講述鎮守邊關的皇孫李嶷（許凱飾）肩負重任，與隱藏真實身分的將軍獨女崔琳（景甜飾），各自有著家族勢力，彼此帶著軍隊，鬥智鬥力，互相爭逐天下，想不到李嶷和崔琳，卻有著宿世姻緣，相愛相殺。

許凱飾演李嶷。（劇照）

24集

崔琳質問李嶷，他如何得知太孫資質如何，長大後是不是一個庸君，能不能執掌天下。李嶷卻堅定，太孫才是天下正統，理應繼承皇位，況且也會有許多能臣輔佐他。崔琳忍不住冷笑，反問李嶷，他的那兩位哥哥會不會讓太孫活到成年。

23集

李嶷提出只要崔倚答應一起共赴峝關，剿滅孫靖，收復峝關。若是崔倚不肯答應，李嶷將會受聖上所令，與他相戰。這夜，李嶷再次向崔琳提出，一起去往牢蘭關，在那裡平安度日。

22集

柳承鋒命人圍困李嶷，稱要為父親報仇。可崔琳卻深知，柳承鋒口中的為父親報仇，不過就是一個騙局。她質問柳承鋒，是不是他給父親下的毒。她不明白，父親一直把他當作親生的兒子，自己也從小將他當作兄長一般，可他卻狠得下心給父親下毒。

景甜飾演崔琳。（劇照）

21集

李崍勸說李嶷，大哥行事莽撞，父親為此已經責怪過他了，況且父親已經在詔書中說了，命他重領行軍大總管一職，主理鎮西軍軍務，即刻率軍馳援長洲。見李嶷還是沒有開口說話，李崍便緩緩俯身，稱要替父親向他賠罪。崔倚要李嶷放棄謀奪長洲，入贅崔家，接管崔家軍，自己就將阿螢許配給他。李嶷卻果斷拒絕，直言自己做不到。烈日之下，李嶷跪在崔倚身前，任由鞭子狠狠砸在自己背上。

20集

李嶷深知父親不喜歡自己，原以為是因為他怪罪自己克死了母親，覺得他心中有一絲絲在意自己的母親，可如今才發現，父親對母親的死好像根本毫不在意。李嶷與崔琳相依偎坐在湖邊，欣賞著這美麗夜景。李嶷直言，自己只想要一個崔琳，不想要什麼天下。可崔琳卻告訴他，儘管他不想要天下，可想要這天下的人卻絕不會放過他。李嶷不願多想，將自己的頭輕輕靠在崔琳的肩膀上。崔琳若有所思，低頭輕輕吻了上去。