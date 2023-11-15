浪漫台灣48小時｜蔡景行約會成人台女優央央︰好奇要唔要剝衫？

以約會旅遊實境作賣點的J2節目《浪漫台灣48小時》，逢周一至五晚上8點半J2（82台）播出。施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）代表香港男生，在台灣體驗與當地女生約會。共20集的節目中，會有8位不同職業的台灣女孩子登場，包括職業啦啦隊、健身教練、重機女神網紅、極有個性的檳榔西施、登山網紅、Cosplayer、身材火辣的普渡女神及直播成人台女優。

Arthur今晚（15日）約會對象是cosplayer噗醬。

噗醬的IG有不同款cosplay及性感照。

歡樂時光過得特別快，又係時候講拜拜。《浪漫台灣48小時》來到播出最後一周，同打機一樣「終極Boss」終於要出場。假如以為之前的藍鯨、妤妤已屬極品，觀眾們實在太年青。所謂「強中自有強中手，一山還有一山高」，今晚（15日）登場的噗醬將「騙圖術」發揮到極致，變成一門藝術。難得的是Arthur全程毫無怨言。

噗醬的IG有不同款cosplay及性感照。

噗醬的IG有不同款cosplay及性感照。

噗醬本身為一名cosplayer，她的IG貼滿性感及可愛的cosplay照片。Arthur今晚安排同噗醬玩卡丁賽車，打算製造浪漫與激情。噗醬雖然外表斯文，但揸賽車卻非常狠辣，為求爭勝在其中一個彎角，撞開Arthur的車爬頭，最後順利勝出。噗醬對Arthur的安排非常滿意，且大讚說︰「對他有顛覆的印象，雖然看起來白白淨淨小鮮肉，但蠻照顧女生，是暖男一名。」

噗醬自言是「肉食系」老嫩通吃。

噗醬大讚Arthur照顧女孩子非常貼心。

噗醬大讚Arthur照顧女孩子非常貼心。

噗醬同Arthur有兩日的約會。

Arthur事後話想不到噗醬行火辣路線，所以有點措手不及，他笑說︰「張相同我印象中台灣女仔係一樣，但真人就完全唔同。」他接受訪問時被問到，會否再次有遇「騙圖」感覺，Arthur認真表示︰「希望啲人唔好俾外在影響，先入為主。同佢傾偈好舒服，可以暢所欲言，講咩都得。」最後埋單計數， Arthur表示最難忘約會對象，會是啦啦隊隊員賴可。

行仔的新女伴央央昨晚（14日）已登場。

央央的職業為直播成人台女優。

央央的職業為直播成人台女優。

昨晚（14日）行仔新約會對象；成人台女優央央已率先亮相。第一站行仔居然帶央央行五金店，之後去歎下午茶品嚐吐司。央央跟一般女生一樣，都是相機先食。今晚行仔帶央央DIY香氛精油，席間知道央央職業後，二人先停頓了一陣後轉移問題。

今晚（15日）央央的職業揭曉。

行仔直言「沒想到」央央的職業為女優。

行仔接受訪問時表示第一個反應是「沒想到」，他尷尬的說︰「仲諗咗一陣係咩嚟，即刻跳下一個題目。不過我好奇到底要唔要剝衫？腦入邊即刻好多畫面出現咗。」總結整個行程，行仔毫不掩飾最難忘對象是「重機女神」江江，他說︰「精緻嘅明眸，同埋我鍾意同人傾偈 佢好傾得。而且外形可愛，令人更加想同佢傾偈。」