全港首個大型泰國音樂節　JOONG-DUNK 「CP鮮肉」襲西九舞台

Joong和Dunk因《星空之戀》走紅，戲裡戲外都十分sweet。

近年泰國T-Pop熱潮直捲全球，受歡迎程度不下於日、韓偶像，近期更衝出泰國巡迴演出，香港亦成其中一站，將於12月16 - 17日西九文化區竹翠公園舉行 《Okie Dokie Thai Pop Live in Hong Kong》。演出陣容包括泰國人氣 CP組合JOONG-DUNK，兩位小鮮肉喺校園純情偶像劇《星空之戀》成功俘獲一眾年輕觀眾嘅心，成為當前其中一對炙手可熱嘅偶像 CP。JOONG非常期待與香港Fans見面，盼與DUNK為樂迷帶來經喜。

全港首個大型泰國音樂節，雲集17 組最Hit Thai-Pop表演單位，票價最貴為$1388 ，好似都幾抵睇。

泰國音樂平台第一位的天后BOWKYLION成為網民最期待的歌手之一，除咗招牌花式轉音同海豚音之外，BOWKYLION創作歌曲《Recall》橫掃頒獎禮，奪取年度最受歡歌曲大獎及年度最受歡迎女歌手大獎，風頭一時無兩。今年更獲邀為迪士尼動畫小美人魚 (The Little Mermaid)女主角 Ariel 配音！ROOFTOP、FOOL STEP、LANDOKMAI、QLER、MIRRR、YOURMOOD、ALLY、F. HERO、SCRUBB、JOONG-DUNK、VIOLETTE WAUTIER、ATLAS、URBOYTJ、4EVE、KRIST、THE TOYS、BOWKYLION等等。

4EVE

泰國音樂平台第一位的天后BOWKYLION成為網民最期待的歌手之一，除咗招牌花式轉音同海豚音之外，BOWKYLION創作歌曲《Recall》橫掃頒獎禮，奪取年度最受歡歌曲大獎及年度最受歡迎女歌手大獎，風頭一時無兩。今年更獲邀為迪士尼動畫小美人魚 (The Little Mermaid)女主角 Ariel 配音！

另一出演的女團4EVE深受網民期待，選秀真人騷出道的4EVE形象百變，歌曲《TEST ME》擁有非常優異的成績，破億點擊非常受歡迎，加上經常走訪校園及各大音樂節，令佢哋喺短短兩年間開到屬於自己嘅演唱會。ATLAS則成為泰國年輕跳唱男團代表，主打Hip Pop風格配合強勁節拍舞步，新歌《LOLAY》兩星期已破百萬點擊。