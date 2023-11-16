王祖賢前度出騷驚現大肚腩身材發福　被指影衰舊愛：還是少亮相吧

台灣天王齊秦曾與一代女神王祖賢情纏17年，齊秦與歌手方美芳分手後，遇見年僅19歲的王祖賢，隨即陷入熱戀，可惜因承受不了外界目光分手。後王祖賢被誤解為介入齊秦方美芳的小三，赴加拿大療傷期間與齊秦舊情復燃，本已表態婚期將近已買婚房，惟方美芳突然帶齊秦私生子出現，王祖賢終受不了情斷齊秦。

多年過去，齊秦與王祖賢已形同陌路。（《芳草碧連天》劇照）

分手後王祖賢定居加拿大一心向佛，齊秦則於2010年與細24歲老婆孫麗雅美國結婚，育有一對子女，至今仍不時出騷，認真愛情事業兩得意。然而近來齊秦出騷卻飽受抨擊，全因其走樣身材嚇親人！

王祖賢多年來氣質依然。（微博@王祖賢貼吧）

好有少女感。（IG圖片）

有網友早前曬出齊秦上台表演片段，63歲的齊秦聲線依然Fit爆，可是身材卻走樣。穿上緊身黑色衫的他依然可看出發福不少，大肚腩相當顯眼；相比之下，56歲的王祖賢卻仍然身材窈窕仙氣十足，兩人狀態相差甚遠。

片段近日在社交網瘋傳，有網友不敢置信表示：「媽呀，受不了，還是少亮相吧，真是相見不如懷念」、「年輕時聽他歌是享受，現在聽他歌是難受。不喜勿噴！」、「一直感覺齊秦的身材怪怪的」、「王祖藍（賢）為了他，一輩子未嫁，可惜了。」、「這形象能氣死王祖賢」、「大肚子還特別喜歡穿緊身衣」、「無論唱歌還是形象，與年輕的時候十萬八千里」、「屁股的肉還都長到肚子上了」。

齊秦身材走晒樣。（抖音）

齊秦身材走晒樣。（抖音）

嚇窒網友。（抖音）