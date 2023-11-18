專訪｜朱智賢沒一絲後悔離巢決定　最愧疚令男友謝東閔名譽受損

朱智賢今年在TVB劇《破毒強人》中飾演大毒梟老婆，演技獲得讚賞，正當觀眾開始覺得朱智賢除了有身材之外，原來都有點戲的時候，她卻宣佈與TVB結束10年賓主關係，離巢重新開始。朱智賢日前接受《香港01》訪問時，表示沒有一絲後悔過當日的決定，因為她覺得自己選對方向。另外她又多謝男朋友謝東閔在她人生和事業陷入低潮期時的陪伴，坦言兩人曾有分手念頭，但最終都攜手捱過難關，最愧疚「偷食事件」令對方受傷害，被冠上屈辱性稱號。

場地提供：Variety Music Academy

朱智賢今年九月宣布離開效力了10年的TVB。（劉智源攝）

回復自由身 可以更大膽

朱智賢於今年9月15日約滿離巢TVB，結束雙方長達10年的賓主關係。回復自由身後，朱智賢笑言終感受到自由的感覺，她形容在舊公司就像上學一樣，要守校規，現在雖則要自己管理自己，但反而令她更加大膽，想做就做，「因為以前做任何事都要顧及公司，但現在只要為自己負責便可了。」

朱智賢直言完約當天的心情沒有很激動，反而很感觸，腦海湧現10年前如何進入公司，心裏想：「10年就這樣結束了！感覺很不真實！回想10年前的自己戇居居，10年後現在的我，好像真的長大了很多。」（劉智源攝）

參選港姐是為圓選美夢 不是因為愛TVB

笑指她當年為入TVB，兩次參選港姐，理應很愛TVB，為何離巢？她笑言：「我當時心態不是很愛TVB，而是很愛《香港小姐》。因我自細已經看港姐，跟自己說長大一定要去選，但長大後就驚了，最驚是被傳媒歸納入『豬扒組』，一定會被朋友、同事笑到面黃，至到後來年紀愈來愈大，超齡就不可以參選，所以不想令自己後悔就去試一下。（但妳選兩次死心不息？）因第一次的時候，覺得自己戇居居，不夠自信，別人問妳問題又不懂回答，最後就『衰咗』。跟住不知哪裏來的勇氣去參加第2次，最記得評審當時問我『為何來選多一次？』我的回答是：『因為我對自己有信心！』之後就收到入圍電話，從此展開了我這10年的旅程。」

朱智賢參加《2012香港小姐競選》未能入圍初賽，遂於2013年捲土重來，成功入圍《2013香港小姐競選》候選20強佳麗之一。（視覺中國）

身材非常好。（視覺中國）

與公司續約方向不一致決定外闖 沒後悔離巢決定

今次離巢的決定，朱智賢坦言是突如其來，「其實我從來都沒有想過離開的，還一直幻想自己會否能像Liza姐（汪明荃）一樣，效力公司那麼多年，到了現在的年紀仍能繼續在電視上發光發亮呢？」不過這個「效忠」想法，隨著她9月時與TVB傾談續約的過程中發生變化，「因為傾談的時候大家方向不一致，所以有了離巢的想法，之後經考慮後就下決定了。我與TVB沒有不歡而散，大家仍保持良好關係。而且我覺得趁自己還有勇氣，應該要出去闖一下。」

朱智賢承認與公司續約方向不一致決定外闖。（劉智源攝）

在TVB有經理人幫手打點一切，但出到去無論大、小事，就只能得3隻字「靠自己」，朱智賢也終於體驗到，很多事情都要自己揸主意和作決定，因未試過要自己處理那麼多事情，所以這是有少少不適應，仍學習中，但慶幸都有朋友幫手接洽工作。但收入是否有影響？朱智賢直言：「一開始都很擔心，因以前每個月固定都有糧出，但出來後是零，所以很恐懼，慶幸慢慢都有不同公司和工作單位找我工作，心即時定下來。」

雖然回復自由身後沒有了大樹遮蔭，要獨自面對很多徬徨和困難，但朱智賢也直言沒一絲後悔過當初選擇離巢的決定，皆因她覺得自己選對方向，亦都算好彩，暫時沒遇過碰釘，而且一出來就有不同的工作、有收入，所以暫時都覺得開心的。

朱智賢沒後悔離巢決定，暫時都覺得開心的。（劉智源攝）

朱智賢慶幸一離巢就有不同的工作。（IG@ashley_ellabel）

令她不用擔心收入。（IG@ashley_ellabel）

任何演戲機會都想試 對手是梁朝偉可作大尺度演出

由第一套劇《陪著你走》扮演連角色名都沒有的女影迷，到在《破毒強人》飾演大毒梟老婆，朱智賢可說在戲劇世界才剛開竅獲得賞識，但她卻在這個時間選擇離開。朱智賢自己都覺得是有點可惜，故一開始都很掙扎，因為她都喜歡演戲，很想繼續拍，但如她所說計劃趕不上變化，現實很多事情事與願違，就算計劃好，中間都會有差池，所以她不能只聚焦一點『我要拍戲我要拍戲』，就選擇行死一條路，要出來看看世界，「説不定將來有機會拍電影呢？未來的事沒有人知，所以我暫時沒想到太遠，希望慢慢為自己建立一些新東西。如果內地有劇或電影找我當然也不介意，但我要首先練好國語。」

朱智賢在劇集《破毒強人》中，飾演大毒梟鄭福田（蔣志光 飾演）太太。（《破毒強人》截圖）

與師后胡定欣也有不少對手戲。（《破毒強人》截圖）

演技獲讚。（《破毒強人》截圖）

由一個魚塘，出到一個大海，機會多了同時競爭也更大，故朱智賢也計劃去學戲，她坦言未來都希望往戲劇方面發展，任何演戲機會都想試，不擔心身材侷限了發展，想挑戰變態、神經質或精神病角色。至於若角色需要，性感尺度會否隨著沒有合約捆綁而放鬆？她笑言：「半裸背部可以，前面就不行。因為我覺得很尷尬，如果父母看到怎麼辦。（如果對手是梁朝偉呢？）這個可以想一下，人生有多少機會可以跟他合作呢，哈哈。」

朱智賢笑言如果對手是梁朝偉，可考慮作大尺度演出。（視覺中國）

回顧TVB 10年時光多姿多彩

在效力TVB這10年間，朱智賢由參選港姐入行，之後經歷做娛樂新聞台主播、主持，再到拍劇，她以多姿多彩去形容這些年，因她覺得這個行業很有趣，可以做到很多平常做不到的事情，從中不斷超越自己豐富人生。而她感覺這10年間，自己也成長和學習不少，例如待人處事上學得醒目了，說話前先想一想，避免口快快講錯說話得罪人。

朱智賢入行初期擔任娛樂新聞台主持，與台星林依晨合照。（受訪者提供）

朱智賢是擔任最多次《3日2夜》主持的藝人，總共有七次，頭三輯都有她的蹤影。（《3日2夜》截圖）

朱智賢也曾主持《東張西望》。（IG@ashley_ellabel）

還有3個人朱智賢是要特別多謝：「首先是（前無綫監製）張志明，10年前是他簽我入娛樂新聞台的，如果他當年不簽我，大家不會認識我，所以我很感謝他當年『執』我回來，而大家開始比較熟悉我的節目《3日2夜》都是他派我去的，他是我永遠的恩人。另外兩個是珍姐（曾勵珍）和Marco（羅永賢），多謝他們一直都沒有放棄我。尤其Marco的劇，經常給些好的角色我演，最記得我人生第一套有角色的劇《白色強人》，我都不知自己在做什麼，每日都在讀對白，不知演技是什麼，但他都繼續給我機會，我覺得很難得和神奇，很感謝他選擇了我。」

朱智賢稱張志明是她永遠的恩人。（受訪者提供）

與張志明合作無間。（受訪者提供）

朱智賢多謝Marco在戲劇上一直給予機會。（受訪者提供）

經歷艱難低潮期 全靠男友謝東閔陪伴令她重新振作

而數到朱智賢這10年間最艱難的低潮期，一定是拍攝《食腦喪B》時搭上人夫黎振燁的「偷食事件」，令形象盡毀，面臨愛情、事業「雙失」。她回想這段時間，坦言的確是很艱難，不知如何面對，有一個月完全沒有踏出家門，連父母都沒有見，因害怕面對人。

而男友謝東閔全程的陪伴，則成為她重新振作的重要因素。朱智賢稱事發後第一次出門口就是男友陪她去行山，從而慢慢再次接觸外界，「他不會講肉麻說話，而是行動型，那段期間他全程陪伴住我，不過他都有跟我講：『有咩事都一定會撐妳！』」最終亦成功帶她走出困境。

朱智賢當年拍攝《食腦喪B》時搭上人夫黎振燁，令其形象盡毀，面臨愛情、事業「雙失」。（劉智源攝）

全靠男友謝東閔陪伴令她重新振作。（IG圖片）

曾有過分手念頭 最愧疚令男友受傷害

在一段感情中，坦誠和信任缺一不可，經過此事，大家之間的關係難免會有條刺。朱智賢亦坦言在最艱難的時期，二人的確有過分手的念頭，因為事件弄成這樣，其實是很難走下去，任何人都會覺得無可能繼續，但最後大家憑坦誠和時間攜手跨過了這個難關。

朱智賢說：「有一次是很坦誠地大家面對面傾過偈，那次之後大家就一起擺低以前發生過的事情，繼續向前行，最緊要雙方都有這個心，就會做到。而且，我覺得我們現時的關係已升華到另一個階段，像家人一樣，信任度很高，大家都很自由，又沒有特意去管束對方什麼。我不覺得他心裏面有條刺，他是一個不計較、很豁達的人，很多事情無論對朋友、家人或身邊的人，他都不會很斤斤計較和耿耿於懷。」

朱智賢自爆與男友謝東閔曾有過分手念頭。（視覺中國）

對於男友當日就算承受著極大心理壓力仍挺身而出，拖住她的手出席道歉記者會。朱智賢直言當時沒有想過對方會這樣做，所以是很感動。但這個愛的表現，卻令男友被網民冠上極具屈辱性的稱號（綠帽俠），朱智賢坦言對此絕對非常愧疚，「戥佢難受，因為覺得（佢）好無辜。」

朱智賢最愧疚令男友受傷害。（視覺中國）

結婚有共識 認定對方為終身伴侶

男友如此錫妳，會否用下半生去報答對方？朱智賢表示這些通常交由男人去決定的，二人雖然在結婚方面有共識，亦朝著這個方向走，但沒有很詳細去計劃，因大家目前都想事業有些成就先，有基礎才可行下一步，加上之前件事，令她感覺好像失去了幾年，現在想追回去。會否閃婚？朱智賢表示：「很多事情你不能說一定沒有可能，但我不是這種人。（是否已認定對方？）都是的，現在正正常常，好似家人般生活。（覺得對方是否嫁得過的好老公？）怎樣為之嫁不過？他幾好呀，現在很勤力，又有自己的音樂學校，很多方面都漸趨穩定，是有時比較大細佬，不過大家可互相遷就。」

朱智賢笑指男友非常支持她這次離巢決定，一點都不擔心她一個女仔外闖，「我擔心自己，多過他擔心我。因為他對我有信心，覺得我一定Ok，還叫我不用擔心。可能他知道我個性比較騰雞，所以給我一點信心。」（劉智源攝）

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