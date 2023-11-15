TVB台慶｜薛家燕讚丁子朗跳得型　憑《叮叮噹噹》再Hit爆紅到海外

薛家燕今日（15日）現身TVB電視城與30多名男藝人為《萬千星輝賀台慶》「網絡神曲 Nancy Dance」項目排練。薛家燕在接受《香港01》訪問表示：「我希望着得靚，所以10幾日冇食過飯，希望我瘦返啲，都瘦咗幾磅。」被問到是否出道歷年最多男藝員伴舞的一次，她興奮表示：「應該係，有56位，因為無綫台慶56周年，公司嘅男藝人同我一齊跳，其實我壓力都好大，因為畢竟自己嘅年紀都大。」她續指從來未試過齊人綵排，應該過兩天就可以全員到齊綵排。

薛家燕今日（15日）現身TVB為《萬千星輝賀台慶》「網絡神曲 Nancy Dance」項目排練。（陳順禎攝）

提到綵排中表現最好的男藝人，她笑説：「丁子朗、周嘉洛、吳偉豪都跳得好好！」講到有否留意丁子朗最近上內地節目的消息，她表示：「我見到丁子朗我就問佢點解你啲舞蹈咁型㗎！佢就同我講話因為呢幾個月都有訓練。周嘉洛就話我應承過你一定會同你跳，佢真係跳得唔錯！」

薛家燕覺得丁子朗跳得最好。（陳順禎攝）

講到最近在內地表演越南神曲《叮叮噹噹》獲得極大迴響，她表示：「好多嘅主辦方都聯絡我個女，第一就係表演《FLOWER》同埋《叮叮噹噹》。」至於最近是否頻繁接到商演，她說：「可能要排到三月幾四月，大概七個，美國同新加坡都有表演。」提到會否順勢加價，她直言：「唔使話加，自動都會好有誠意叫我哋盡量去！」