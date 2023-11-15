泰國通胡慧沖疑衰多口被落降頭　揞心口臥床極辛苦講述詭異經歷

泰國旅遊達人胡慧冲主持的J2王牌旅遊節目《冲遊泰國》第9輯正在熱播，他亦努力在社交網出post為節目宣傳，可是他昨日 (14日) 卻驚爆自己疑被人落降頭，情況令人擔心。胡慧沖突然在FB貼上一臉他一臉病容的自拍照，相中見他用一隻手揞着心口，躺在床上似乎相當辛苦。

胡慧沖與「冬蔭妹」Phakkasupat Pecharawiwat。（資料圖片）

他留言寫道：「我懷疑我俾人落咗降頭。真人真事但可能有機會我想多咗，不過夢境真係好實在，夢見泰國好好人帶了我去一個佛寺跟住給了一些東西我，夢境非常清楚而且同時間出現兩次！之後醒來成身骨痛又肚痾問過攝影個攝影話落降頭就唔係咁簡單啦⋯⋯之後到傍晚突然之間全身發冷回到風酒店房間熄咗冷氣都凍到好緊要，又肚痾心諗莫非我衰多口跟住對方知道懲罰我？幸好有香港醫生為我介紹了一些藥，酒店在蘇梅島替我買了之後足足3小時超級凍..之後開始而家熱番，在酒店房食少少嘢，希望今晚會好快啲好返🙏🙏好好人係呢一科識落降頭都唔出奇可能大家真係有啲誤會😓又或者可能我諗多咗😓😓希望唔係🙏🙏」

胡慧沖的一些圈中好友以及不少網民都有留言問候關心他，他之後亦有繼續出post，看來已沒什麼大礙。