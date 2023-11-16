丁子朗樂於接受網民意見唔會嘈交　被質疑胸肌造假冼靖峰親證係真

無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶》將於本周日在電視城舉行，全台藝員都傾巢而出，昨日（15日）薛家燕與30多名男藝員一同為「網絡神曲 Nancy Dance」項目進行綵排。而丁子朗及冼靖峰在綵排後接受《香港01》訪問就表示當日是壓軸表演，所以感到興奮。

家燕姐與30多名小鮮肉一同為「網絡神曲 Nancy Dance」項目進行綵排。(陳順禎 攝)

丁子朗表示：「每次見到家燕姐跳舞都好用心用力，好值得我哋學習。」而冼靖峰則表示這個環節他們會跳4首歌，除了跳舞外，他還有一部分是與聲夢學員一起表演，丁子朗即大爆冼靖峰將會在台慶中化身王子彈琴，更叫大家期待。

丁子朗大爆冼靖峰將會化身鋼琴王子。(陳順禎 攝)

二人更透露台慶上會有《亞洲超星團》的表演部分，說到即將播出的《亞洲超星團》，二人對節目播出都感到緊張，冼靖峰說：「我覺得緊張係一定會有，最緊張反而係錄影嘅時候，因為錄影嘅時候係唔係香港啦，亦都係長時間封閉式訓練之下咁去錄影，每一次比賽其實都係有兩至三個禮拜嘅時間去練。但係要完成一個跳唱表演係唔簡單嘅，咁我自己冇睇過剪咗出嚟嘅片段，咁好想知我哋喺台上表演，我哋唔會知剪咗出嚟係點樣，好想知過咗鏡之後究竟個表演係點。」

冼靖峰好奇剪接後自己的表現會是如何。(陳順禎 攝)

丁子朗提到在《亞洲超星團》時的化妝，他坦言自己也嚇到：「出咗小小預告片，見到自己塊面全部都好白，嚇死我！見到網民啲comment，所以擔心播嘅時候，大家嘅評論會係點呢？」而冼靖峰則覺得整體配合出來最緊要，網民的comment也只屬其次。

丁子朗被自己在《亞洲超星團》的化妝嚇親。(陳順禎 攝)

丁子朗也會在網上留意網民對他的評論：「塊面同條頸唔啱膚色啦，跟住跳舞就話可以再進步好多啦，所以我都好緊張，因為我未參加過選秀節目。」但他亦指節目已經預錄好，不是邊拍邊播，所以很多事情都已成定局，只能欣然接受。而說到評論，他也說到有網民給予的意見，他連想都不用想，可以照著網民的意見來改善。

丁子朗9月，變咗咁嘅樣……（IG：@karl_ting）

對於有網民給予意見，自己會否不接受而與他們發生衝突時，他替網民說話，說他們也是苦口婆心：「唔會阿嘛，對方都唔係諗住嚟嘈交，順粹真係大家傾下計交流吓意見。」

丁子朗覺得網民的意見都係苦口婆心。(陳順禎 攝)

丁子朗被問到日前Cosplay《海賊王》的卓洛，被質疑胸肌是假，冼靖峰即代丁子朗回應：「我可以話畀大家聽係真嘅，因為我哋去到上海其實大家有做gym，咁佢真係幾勁。」而丁子朗則笑著說：「有落陰影嘅！」更說是客戶要求，因為自己的胸肌的確不夠完美，要勤力去健身，希望下次可以連陰影都不用加。被問到胸肌有幾吋時，他尷尬表示無量過，但可以讓旁邊的冼靖峰抱一下再量手臂就知道了。

丁子朗的胸肌被質疑造假，冼靖峰親證係真。(陳順禎 攝)