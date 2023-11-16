陳展鵬孖太太行山狂窒對方　單文柔獲激讚素顏太美了

視帝陳展鵬在過播完的無綫台慶劇《香港人在北京》中，演出大獲好評，尤其他與吳若希這對患難夫妻深受觀眾喜愛。而除了戲內，陳展鵬現實中都是一位「寵妻」好老公，只要不用工作便會回歸家庭，而且非常愛錫老婆單文柔，就算多了女兒「小豬比」的出現，但他也從不冷落對方，經常安排不同的節目與老婆享受二人世界。

單文柔日前與老公陳展鵬去行山。（小紅書截圖）

但單文柔行了頭20分鐘已經非常累。（小紅書截圖）

氣喘呼呼。（小紅書截圖）

日前，陳展鵬就與老婆進行健康運動，一齊去行山，並分享到社交平台。片段一開始，二人才剛行了20分鐘，單文柔已滿頭大汗，上氣不接下氣，要雙手叉腰。而陳展鵬見到這個狀況竟還大膽揶揄老婆：「點呀？妳剛剛不是很有士氣的嗎？」單文柔忍不住撒嬌說：「好攰啊!」

他們夫妻獨特的加油方式原來就是大喊一聲：「嗚噓！」（小紅書截圖）

單文柔無晒力。（小紅書截圖）

開頭還有笑容。（小紅書截圖）

聽到老公說還有兩小時即時笑不出。（小紅書截圖）

陳展鵬隨後以他們夫妻獨特的加油方式為老婆打氣，叫對方大喊一聲：「嗚噓！」雖然單文柔此刻攰到看似就快斷氣，但也跟住做。不過當聽到老公說還有兩小時路程時，單文柔即成個人呆了。之後一班老友記健步如飛地行過，與攰到無力的單文柔相映成趣，陳展鵬再取笑老婆說：「妳看這些哥哥姐姐，氣都不喘。我老婆就已經累到不行了。」非常搞笑。

陳展鵬笑指老婆不及老友記好氣。（小紅書截圖）

相映成趣。（小紅書截圖）

單文柔已累到不行了。（小紅書截圖）

對運動開的陳展鵬而言，當然無問題。（小紅書截圖）

簡直Easy Job!（小紅書截圖）

而最後，他們兩公婆成功登頂。陳展鵬還留言表示：「山頂最值得紀念的不僅僅是風景，還有努力登上山頂的我們@單文柔_菲比。」不過不少網民卻錯焦點，大讚片中一身運動裝打扮、素顏上陣的單溫柔素顏好靚、身材好好：「柔柔太美了素顏」、「老婆身材好好」、「你老婆又甜又可愛」及「我是女人都羡慕」等等。

兩公婆最後成功登頂。（小紅書截圖）

網民大讚單文柔素顏靚。（小紅書截圖）