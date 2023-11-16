鄧小巧搞市集獲親家姐出手煮私房菜　兼孖黃明德黎展峯現場唱遊會

歌手鄧小巧將於今個星期六（18/11）及日（19/11）於將軍澳中心舉行「巧巧生活市集」。小巧謂舉辦這個市集的目的是希望提醒忙碌的香港人，偶爾需要放慢腳步，「好好善待自己，好好享受生活，有能力去發掘生活嘅小確幸都係一種充實。有時我哋會想實現好多理想、想對呢個社會有貢獻、想俾每一件事都賦予意義，但其實生活喺廿一世紀可以過好一日已經非常之唔錯。」這次市集涵蓋了衣食住行等多個範籌，小巧亦會私心推介香港小店給大家，當中最特別是小巧親家姐主理的私房菜「Kajie’s Kitchen」，「我家姐投身入食業嘅原因其實都係因為我。為咗支持我可以追音樂夢，當年為咗準備資金於是佢就殺入廚房賺錢幫補家計，令我可以全心投入發展音樂事業。當然佢對食材係好有要求，同埋有時佢會親自整手工醬料或者油浸蕃茄乾，好多回頭客㗎！」

歌手鄧小巧將於今個星期六（18/11）及日（19/11）於將軍澳中心舉行「巧巧生活市集」。（資料照片）

鄧小巧搞市集獲親家姐出手煮私房菜。（鄧小巧Facebook）

除此之外，小巧更會聯同兩位同門「師兄」黃明德（Dark）及黎展峯（Andy）準備精選歌單，希望用歌聲療癒在場朋友，小巧笑說：「係呀，我係小師妹，因為我係最遲入公司，所以我叫全公司artist都係師兄師姐，Dark同Andy都係我師兄，哈哈。」

黎展峯（Andy）準備精選歌單，希望用歌聲療癒在場朋友。(IG@andylai_219)