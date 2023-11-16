冲遊泰國｜冬蔭表妹性感泳衣登場勁吸睛　胡慧冲古裝打扮去「滾」

泰國旅遊達人胡慧冲主持的J2王牌旅遊節目《冲遊泰國》，共20集，逢周一至周五晚十點半在J2播放。昨晚（15日）胡慧冲帶住冬蔭表妹同表哥，到訪曼谷超大型開放式動物園。冬蔭表妹坐鐵籠車餵飼老虎、又餵長頸鹿愛心爆棚。

冬蔭表妹愛心爆棚。

冬蔭表妹愛心爆棚。

猩猩一見冬蔭表妹表現熱情狂吻。

猩猩一見冬蔭表妹表現熱情狂吻。

不過冬蔭表妹同園中猩猩合照時就「出事」，猩猩似乎垂涎美色，對她特別熱情一見面便狂錫，接住再轉姿勢，趟在冬蔭表妹大腿後再錫。而猩猩更使出最狼死一招，就是雙手環抱胸前，令冬蔭表妹有點不知所措，最後猩猩還得意地同冬蔭表妹伸脷合照。

猩猩雙臂環抱冬蔭表妹胸前。

猩猩雙臂環抱冬蔭表妹胸前。

猩猩雙臂環抱冬蔭表妹胸前。

幾經辛苦冬蔭表妹才安頓下來。

今晚（16日）同明晚（17日）冬蔭表妹會繼續出場，並穿上性感泳衣享受池畔的水力帶摩池。胡慧冲跟住帶她品嚐InterContinental Bangkok酒店的中菜同點心，特點是香港廚師打理，絕對適合港人口味。不過最吸引冬蔭表妹的是酒店馳名的home made下午茶主打朱古力，8月中才重開，盛惠每位約1,000泰銖（約220港元）。

冬蔭表妹由室內浸到浸外，充任泳衣擔當。

冬蔭表妹由室內浸到浸外，充任泳衣擔當。

冬蔭表妹由室內浸到浸外，充任泳衣擔當。

冬蔭表妹享受池畔水力按摩。

冬蔭表妹享受池畔水力按摩。

冬蔭表妹享受池畔水力按摩。

冬蔭表妹享受池畔水力按摩。

胡慧冲帶冬蔭表妹品嚐港廚主理的中菜。

接住登場是「泰版林依晨」冬蔭表姐Yan，她跟胡慧冲以一身古裝打扮亮相，突顯出蜀大俠火鍋店的古代武俠風情裝潢。店內有大大條金龍掛在頭頂，差不多每處地方都是打卡位。冬蔭表姐說泰國人非常喜歡吃火鍋，加上這裏古色古香的中式裝飾及表演，已成為景點之一，吸引大批本地人到訪。

冬蔭表姐同胡慧冲一身古裝亮相。

冬蔭表姐同胡慧冲一身古裝亮相。