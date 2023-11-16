王祖藍慶祝媽媽生日餅印樣震撼網民　豪宅設自家無敵菜園令人羨慕

王祖藍初入行時經常被外界指他的樣子生得似黃光亮，但王祖藍覺得與自己樣貌最相似的，其實是他最愛的媽媽。王祖藍與他媽媽感情極好，日前他就聯同老婆李亞男以及一對寶貝女兒Gabby與Hayley，以及親友在家中為媽媽舉行了一個溫馨的生日會，慶祝他媽媽生日。王祖藍還拍了片放上社交網分享，再次曝光了他的位於大埔白石角價值逾億的豪宅。

王祖藍一家四口。(ig圖片)

王祖藍寫道：「王老太太，生日快樂，我們會一直陪伴您，愛您！」他還祝媽媽愈吃愈胖表示：「我媽是個吃貨，她叫肥嫦」分享了一家人當晚的美食，當中包括有海膽、乳豬、靚牛烤肉、帆立貝以及八爪魚刺身等，十分豐富。而李亞男就笑指自己初入王家時吃飯都很淑女，但當她飯前祈禱完睜開眼睛時，發現吃的東西都沒有了，還被告知在王家吃飯不搶就沒有，她便學懂了一有食物便要趕快拿先。

王祖藍為媽媽舉行生日會。(小紅書)

片中王祖藍又帶大家參觀王家蔬菜基地，介紹了他自家種植的多種新鮮蔬菜，即摘即食。他一臉滿意地說：「有什麼事情困在家裡，都可以自給自足。」其實這已非他首次曝光家中的私人菜園，他之前也曾拍片分享過，他把豪宅天台的花園變成了一個自家無農藥的田園種植蔬菜。他種了生菜、雞毛菜、蕃茄、辣椒、柑橘、無花果、蔥、玉米和莧菜等蔬菜，相當厲害。網民都紛紛為王媽媽送上生日祝福，焦點除了落在他們母子以及祖藍囡囡餅印的樣子之上，直指他們四個共用一張臉，還十分羨慕祖藍家住靚景豪宅。

王祖藍會與囡囡一起種菜。(ig圖片)

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